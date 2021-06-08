جربي كريم البانثينول مع القهوة كريم طبيعي لتبييض البشرة وتوحيد لونها واحصلي على نتيجة فورية

نقدم لجميع الأشخاص الذين يعانون من الاسمرار والبقع وصفات كريم البانثينول مع القهوة، والتي تعتبر من أشهر كريمات تبييض البشرة وتفتيح لونها بسهولة، حيث أنها يساعد على إزالة البقع والأماكن الداكنة، ويعطي نتيجة فورية وفعالة من أول مرة، ويعتبر آمن تماماً على البشرة ولا يسبب لها أضرار لأنه من مكونات طبيعية تغذي البشرة.

وصفة كريم البانثينول مع القهوة للتبييض

نحتاج إلى هذه المكونات لتحضير هذه الوصفة بسهولة:

ملعقة نشا كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة قهوة.

نصف ملعقة من عصير الليمون أو ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من كريم البانثينول.

يمكن تطبيق هذه الوصفة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

نضه النشا والقهوة في بولة ونضيف لهم عصير الليمون ووزيت الزيتون.

ونقوم بخفق المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس.

ثم نقوم بإضافة كريم البانثينول إلى الخليط ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط كريمي.

نغسل البشرة بشكل جيد، ونقوم بتوزيع هذا الكريم عليها، ونتركه لمدة ساعة.

ثم نغسلها بالماء الفاتر، وسوف تلاحظون الفرق من أول استخدام.

كريم طبيعي لتفتيح لون البشرة

مكونات هذا الكريم:

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ماء.

ملعقة من الأرز.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير هذه الوصفة بالخطوات: