بدون ماكينة ولا سويت طريقة يابانية لإزالة الشعر من الجذور نهائيا بدون ألم

طريقة يابانية لإزالة الشعر من الجذور، إزالة الشعر الزائد من الجسم تتم بعدة طرق، ولكل طريقة مميزاتها وعيوبها، كما يوجد بعض الطرق البسيطة والمتاحة للجميع وهناك ما هو مكلف ويحتاج إلى مقابل مادي كبير للحصول عليه، ومن هذه الطرق إزالة الشعر باستخدام الحلاقة، حيث تستخدم الكثير من السيدات ماكينات الحلاقة النسائية لإزالة الشعر الزائد.

طريقة يابانية لإزالة الشعر من الجذور نهائيا

حيث تعتبر هذه الطريقة غير مكلفة ابداً وفي نفس الوقت هي سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، بالإضافة إلى أنها لا تسبب أي ألم، لكن في المقابل فإن استخدام هذه الطرق له الكثير من العيوب منها عدم إزالة الشعر من الجذور، وبالتالي يظهر الشعر مرة اخرى بسرعة، كما أن الشعر الجديد يكون ذا ملمس خشن، كما أن الحلاقة قد تسبب بعض الالتهابات والحبوب لأصحاب البشرة الحساسة.

طريقة إزالة الشعر مدى الحياة

الطريقة الثانية المنتشرة بين الكثير هي كريمات إزالة الشعر، وهي أسهل من طريقة الحلاقة، كما أن سعرها معتدل وفي متناول الجميع، لكن هذه الكريمات لا تزيل الشعر من الجذور، بالإضافة إلى أنها تسبب اسمرار الجلد في الكثير من الحالات، أما الطريقة التالية فهي أفضل مما سبق وهي طريقة النتف والتي تتم بعدة أشكال، فيمكن أن يتم النتف باستخدام الشمع أو عجينة السكر التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما يمكن أن يتم النتف باستخدام أجهزة إزالة الشعر المعروفة والتي تحتوي على ملاقيط تنع الشعر من الجذور.

أفضل طريقة ازالة الشعر من الوجه للعروس

وهذه الطريقة لها العديد من المميزات من أهمها عدم ظهور الشعر مرة اخرى إلى بعد فترة قد تصل إلى أكثر من أسبوع، كما ان عملية النتف تعمل علي إزالة الجلد الميت وهذا يمنح الجلد ملمساً ناعماً، كما أن طريقة النتف لا تسبب ظهور أي حبوب أو التهابات على جميع أنواع البشرة، ولكن الأمر السلبي الوحيد لهذه الطريقة هو الألم المصاحب لها والذي لا تستطيع الكثير من الفتيات تحمل هذا الألم ويجعلهم يلجئون الي الطرق الأخري.