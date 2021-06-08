أسهل طريقة لتحضير كيكة الزبادي الطرية في الخلاط مش هتاخد منك 10 دقايق

يبحث الجميع عن أفكار جديدة لوجبة الفطار والعشاء للخروج عن الممل والروتين اليومي، وتعتبر الكيكات من أسهل الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في الصباح، فهي خفيفة جداً وتحتوي على قيم غذائية عالية، ويمكن تقديمها مع الحليب أو الشاي، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الزبادي بكل سهولة في الخلاط، وتعتبر من الوصفات المغذية التي تحتوي على بروتينات وعناصر غذائية مفيدة.

مكونات عمل كيكة الزبادي الطرية

نحتاج إلى بعض المكونات والمقادير البسيطة لتحضير هذه الكيكة، وهي ما يلي:

كوبان من الدقيق.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

عدد 3 بيضة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من الشربات.

نقوم بوضع كلاً من الزبادي والبيض والفانيليا والسكر والزيت واللبن في وعاء الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بخفق المكونات كلها مع بعضها جيداً حتى ذوبان السكر.

في بولة كبيرة نقوم بوضع كلاً من الدقيق والملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

ونقوم بوضع الزبيب وجوز الهند ونخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الخليط السائل إلى الخليط الجاف، ونقلب بشكل جيد لكي تمتزج المكونات مع بعضها.

ندهن صينية الفرن بأي مادة دهنية، ثم نصب عجين الكيك داخلها.

بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

بعد أن تخرج من الفرن نقوم بتوزيع الشربات عليها عشوائياً، ونرش عليها جوز هند.

وبالتالي تصبح جاهزة للتقديم مع حليب أو شاي وبالهنا والشفا للجميع.

طريقة تحضير كيكة الزبادي في الخلاط