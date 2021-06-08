أسرار طريقة عمل الطحينة البيضاء السائلة في المنزل

طريقة عمل الطحينة بالمنزل سهلة وبسيطة، ويريد معرفتها الكثير حيث تستخدم مع كثير من الأكلات، ولا يتم الاستغناء عنها بجانب هذه الأكلات مثل الفول والحمص ويتم استخدامها مع الكفتة الأردنية، وتدخل في صناعة الحلاوة الطحينية، ولها فائدة عالية غذائيًا، ويحتاج الطحينة كثير من المطاعم، ويجب أن تعرف هذه المطاعم طريقة عملها حتى لا تضطر لشرائها جاهزة.

عمل الطحينة

تبحث السيدات عن الطريقة الصحيحة لعمل الطحينة، لأنها لا غنى عنها في طبق الفول وبها عناصر غذائية مهمة للجسم، ويتم شرائها بكثير من المال وللتوفير يتم تحضيرها بالمنزل بطريقة سهلة.

ربع كيلو سمسم.

ربع كيلو دقيق.

نصف ملعقة ملح.

ربع كيلو زيت نباتي، زيت ذرة أو زيتون.

نضع السمسم في صينية كبيرة ونزيل منه كافة الشوائب.

نضع مقلاة على النار تسخن بدون إضافة زيت، ونضع بها السمسم ليتم تحميصه.

نتركه يبرد.

في المطحنة الكهربائية نضع الحمص الذي تم تحميصه ونطحنه.

نضع السمسم المطحون في وعاء.

نضيف له الدقيق، مع التقليب الجيد.

نعاود وضع الخليط في الخلاط الكهربائي، ويخفق معًا.

نضيف الملح والزيت مع الاستمرار في الخفق.

بذلك نكون قد حصلنا على الطحينة المنزلية الرائعة.

نحفظها في أوعية نظيفة ومحكمة الغلق.

يمكن استخدام المضرب اليدوي بدلًا من الكهربائي.

من الممكن أن يتم تحميص كمية كبيرة من السمسم، واستخدامها عند الحاجة.

إذا حدث ووصل مزيج الطحينة إلى قوام متماسك يجب أن يضاف لها كمية من الزيت حتى يخف القوام نسبيًا.

إذا كان القوام سائل فيتم إضافة كمية بسيطة من الدقيق.

يمكن استخدام زيت الذرة في تحضير الطحينة.

تقدم الطحينة ويمكن وضع بقدونس مفروم عليها لزيادة نكهتها.

مكونات عمل الطحينةطريقة تحضير الطحينةنصائح مهمة عند عمل الطحينة