عمل البيتزا السائلة السريعة وجميع التكات وارء نجاحها وطعم رائع

البيتزا السائلة السريعة عنوان يتصدر محركات البحث بصورة يومية، البيتزا من الوجبات الخفيفة ذو المذاق الشهي جيدًا بالإضافة الي قابليتها للحشوات المختلفة سواء كانت مكس جين أو فراخ و الجمبري وغيرهم من الحشوات المتنوعة لهذا الأمر فهي تتلقي الإعجاب من قبل الجميع سوء كانوا كبار او صغار وهي الطلب المفضل والأساسي في معظم المطاعم.

طريقة البيتزا السائلة السريعة

البيتزا من أسهل الوجبات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة فجميع مكوناتها موجودة بالفعل في أي منزل كما انها لا تحتاج إلى خلط وعجن كثير، وهذا السبب الذي جعلها من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأمهات يبحثن بصورة دائما عن افضل طريقه إلى إعدادها والأسرار المختلفة وراء بنجاحها.

تكات و اسرار البيتزا السائلة السريعة

هذا النوع من البيتزا اختراع حقا فهو يمكنك من إعداد بيتزا شهية ولذيذة بدون عجن وانتظار وقت ، فيمكنك إعدادها في زمن لا يزيد عن 10 دقائق فتابعوا معنا للتعرف على الطريقة الصحيحة لإعدادها واكتشاف الأسرار الخفية وراء نجاحها

مكونات البيتزا

1 كيلو من الدقيق الخاص بالمعجنات.

1 كوب وربع من الماء الدافئ.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

3 ملاعق من الحليب .

1 ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الملح الناعم.

طريقة تحضير البيتزا السائلة السريعة