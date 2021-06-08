خلطات إزالة شعر العانة بالملح الإنجليزي للتخلص من الشعر الزائد نهائياً من أول استعمال

إزالة شعر العانة يعد من أكثر الأمور التي تسبب إزعاج للسيدات، حيث يحتاج إلى مجهود كبير ووقت طويل، ونظراً لعدم تمكن جميع السيدات من إزالة الشعر بالليزر لأنه مكلف جداً ويحتاج إلى استمرارية ووقت، نقدم لهم اليوم وصفة إزالة الشعر بالملح الإنجليزي، والتي تعتبر من الوصفات الفعالة جداً التي تحقق نتائج مبهرة من أول مرة، ومع الوقت يختفي الشعر نهائياً.

وصفة الملح الإنجليزي لإزالة شعر العانة

في هذه الوصفة نحتاج إلى هذه المكونات البسيطة، وهي:

كمية كافية من الملح الإنجليزي.

كمية أخرى مناسبة من الماء.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في وعاء نظيف نضع الماء، ونضيف إليه الملح الإنجليزي.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتى تختلط مع بعضها بشكل جيد.

ونقوم بتوزيع هذا الخليط على الأماكن المراد إزالة الشعر الزائد منها.

وندلك المكان بحركات دائرية.

ثم نقوم بغسل هذه المنطقة بالماء البارد جداً.

يجب الاستمرار على تكرار هذه الوصفة حتى تمام اختفاء الشعر من هذه المنطقة.

يمكن استخدامها على الأقل مرتين في الأسبوع.

وصفة إزالة شعر العانة بالملح

مكونات الوصفة:

خمسة ملاعق كبار من ملح البحر.

خمسة ملاعق كبار من الحليب.

6 ملاعق كبار من الكركم البودرة.

خطوات تطبيق الوصفة لإزالة الشعر: