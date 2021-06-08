طريقة عمل البيكاتا بصوص المشروم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة للمبتدئين

تعتبر البيكاتا أحد أنواع أطباق اللحوم الشهيرة التي يمكننا إعدادها في المنزل بكل احترافية، نظراً لأنها من الوصفات السهلة للغاية التي يمكننا اللجوء إليها في أي وقت وتحت أي ظرف، ومن الممكن إعدادها لوجبة غذاء رئيسية إلى جانب الأرز الأبيض، أو الاعتماد عليها في عشاء رومانسي لطيف مع البطاطس المقلية، يتم تحضير الطبق من شرائح لحم الستيك الأحمر قليل الدهن، ولا يتطلب إلى اكثير من الخطوات أو المجهود، كما يتناسب تحضيرها مع العديد من الصوصات بخلاف المشروم ومن أبرزها صوص الفلفل الأسود. طريقة عمل البيكاتا بالمشروم في المنزل طريقة عمل البيكاتا بالمشروم في المنزل المكونات 1/2 كيلو من شرائح الستيك.

1/2 كوب من كريمة الطهي.

1/2 كيلو من المشروم.

مكعب من مرقة اللحم.

رشة من الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

3 مكعبات من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة كبيرة من الدقيق. خطوات تحضير البيكاتا بسهولة في مقلاة كبيرة على النار نقوم بوضع مكعب من الزبدة وملعقة من الزيت النباتي ونبدأ في تشويح اللحم عليها من الناحيتين. نتبل شرائح اللحم بالقليل من الملح والفلفل الأسود وهي أعلى النار. عندما تشوح جيداً على نار عالية نرفعها في طبق جانبي. تكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية كلها. في نفس المقلاة نقوم بإضافة مكعب من الزبدة مع القليل من الزيت. نضيف المشروم المقطع إلى شرائح إلى الزبدة ونبدأ في تشويحه على نار هادئة حتى يذبل. وبعدها نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب جيداً إلى أن يغلف شرائح المشروم. نضيف ربع كوب من الماء والتقليب جيداً حتى يصبح قوامه ثقيل. نقوم بإضافة المرقة والتقليب جيداً إلى أن تذوب. نضيف شرائح اللحم مرة أخرى وتغطى حتى تنضج تماماً. نضيف الكريمة والتقليب جيداً وتركها على النار 5 دقائق أخرى قبل التقديم. خطوات تحضير البيكاتا بسهولة الوسوم

تعتبر البيكاتا أحد أنواع أطباق اللحوم الشهيرة التي يمكننا إعدادها في المنزل بكل احترافية، نظراً لأنها من الوصفات السهلة للغاية التي يمكننا اللجوء إليها في أي وقت وتحت أي ظرف، ومن الممكن إعدادها لوجبة غذاء رئيسية إلى جانب الأرز الأبيض، أو الاعتماد عليها في عشاء رومانسي لطيف مع البطاطس المقلية، يتم تحضير الطبق من شرائح لحم الستيك الأحمر قليل الدهن، ولا يتطلب إلى اكثير من الخطوات أو المجهود، كما يتناسب تحضيرها مع العديد من الصوصات بخلاف المشروم ومن أبرزها صوص الفلفل الأسود. طريقة عمل البيكاتا بالمشروم في المنزل طريقة عمل البيكاتا بالمشروم في المنزل المكونات 1/2 كيلو من شرائح الستيك.

1/2 كوب من كريمة الطهي.

1/2 كيلو من المشروم.

مكعب من مرقة اللحم.

رشة من الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

3 مكعبات من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملعقة كبيرة من الدقيق. خطوات تحضير البيكاتا بسهولة في مقلاة كبيرة على النار نقوم بوضع مكعب من الزبدة وملعقة من الزيت النباتي ونبدأ في تشويح اللحم عليها من الناحيتين. نتبل شرائح اللحم بالقليل من الملح والفلفل الأسود وهي أعلى النار. عندما تشوح جيداً على نار عالية نرفعها في طبق جانبي. تكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية كلها. في نفس المقلاة نقوم بإضافة مكعب من الزبدة مع القليل من الزيت. نضيف المشروم المقطع إلى شرائح إلى الزبدة ونبدأ في تشويحه على نار هادئة حتى يذبل. وبعدها نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب جيداً إلى أن يغلف شرائح المشروم. نضيف ربع كوب من الماء والتقليب جيداً حتى يصبح قوامه ثقيل. نقوم بإضافة المرقة والتقليب جيداً إلى أن تذوب. نضيف شرائح اللحم مرة أخرى وتغطى حتى تنضج تماماً. نضيف الكريمة والتقليب جيداً وتركها على النار 5 دقائق أخرى قبل التقديم. خطوات تحضير البيكاتا بسهولة

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