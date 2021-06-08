طريقة عمل الماكرون باحترافية من المرة الأولى وأسرار تحضيره من المطبخ الفرنسي إليك

يعتبر الماكرون أحد أشهر أنواع الحلوى التي برزت من المطبخ الفرنسي قبل أكثر من 15 قرن من الزمن، وتسللت إلى الوطن العربي في الفترة الأخيرة بنجاح مبهر، لأنها تمتاز بمذاق فريد من نوعه، يعشقها الأطفال ويذوب بها الكبار، تمتلك تلك الحلو ألوان مميزة وجذابة لعيون الصغار وتقوم بلفت انتباهم، كما أنه يمكننا اعتبارها من الحلوى الصحية لأن جميع مكوناتها مفيدة للجسم، مما يجعلك تقدميها للأطفال بكل أمان واطمئنان، ومن الممكن الاعتماد على الشوكولاتة في التلوين أو الألوان الغذائية المسموح بها، وإننا اليوم نقدم إليكم الطريقة الأصلية لتحضيره. طريقة عمل الماكرون في المنزل باحترافية طريقة عمل الماكرون في المنزل باحترافية المكونات 100 جرام من اللوز المطحون.

1/2 كوب من السكر المطحون.

حبتين من البيض (البياض فقط).

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ألوان غذائية بحسب الرغبة. خطوات تحضير الماكرون على أصوله أولاً يتم طحن اللوز جيداً إلى أن يصير مثل الدقيق تماماً. نقوم بتقليب السكر العادي على الدقيق والتقليب جيداً. في وعاء جانبي نقوم بخفق البيض مع الملح حتى يصبح قوامه فوم أبيض متماسك شبيه بالكريمة. إضافة السكر المطحون إلى البيض مع الاستمرار في التقليب بدون توقف. إضافة اللون المفضل لكم من اختيارات كثيرة، كما يمكن تقسيم الخليط واختيار العديد من الألوان. إضافة مزيج الدقيق إلى البيض والتقليب البطئ من الأسفل إلى الأعلى حتى يتجانس تماماً. في صينية الفرن نقوم بإحضار ورقة الزبدة ورسم دوائر متساوية الحجم عليها. وتوزيع الماكرون عليها بكمية متساوية حتى تصبح متساوية الحجم عند النضج. نبدأ في خبط الصينية مرتين على الأقل حتى نتخلص من الهواء المتواجد في الماكرون. تترك جانباً قليلاً حتى تجف وترتفع قليلاً. تدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 150 لمدة 12 دقيقة. يلصق بعدد كبير من الاختيارات (كريمة الزبدة، الكريم شانتيه، الشوكولاتة، المربى). خطوات تحضير الماكرون على أصوله الوسوم

يعتبر الماكرون أحد أشهر أنواع الحلوى التي برزت من المطبخ الفرنسي قبل أكثر من 15 قرن من الزمن، وتسللت إلى الوطن العربي في الفترة الأخيرة بنجاح مبهر، لأنها تمتاز بمذاق فريد من نوعه، يعشقها الأطفال ويذوب بها الكبار، تمتلك تلك الحلو ألوان مميزة وجذابة لعيون الصغار وتقوم بلفت انتباهم، كما أنه يمكننا اعتبارها من الحلوى الصحية لأن جميع مكوناتها مفيدة للجسم، مما يجعلك تقدميها للأطفال بكل أمان واطمئنان، ومن الممكن الاعتماد على الشوكولاتة في التلوين أو الألوان الغذائية المسموح بها، وإننا اليوم نقدم إليكم الطريقة الأصلية لتحضيره. طريقة عمل الماكرون في المنزل باحترافية طريقة عمل الماكرون في المنزل باحترافية المكونات 100 جرام من اللوز المطحون.

1/2 كوب من السكر المطحون.

حبتين من البيض (البياض فقط).

رشة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ألوان غذائية بحسب الرغبة. خطوات تحضير الماكرون على أصوله أولاً يتم طحن اللوز جيداً إلى أن يصير مثل الدقيق تماماً. نقوم بتقليب السكر العادي على الدقيق والتقليب جيداً. في وعاء جانبي نقوم بخفق البيض مع الملح حتى يصبح قوامه فوم أبيض متماسك شبيه بالكريمة. إضافة السكر المطحون إلى البيض مع الاستمرار في التقليب بدون توقف. إضافة اللون المفضل لكم من اختيارات كثيرة، كما يمكن تقسيم الخليط واختيار العديد من الألوان. إضافة مزيج الدقيق إلى البيض والتقليب البطئ من الأسفل إلى الأعلى حتى يتجانس تماماً. في صينية الفرن نقوم بإحضار ورقة الزبدة ورسم دوائر متساوية الحجم عليها. وتوزيع الماكرون عليها بكمية متساوية حتى تصبح متساوية الحجم عند النضج. نبدأ في خبط الصينية مرتين على الأقل حتى نتخلص من الهواء المتواجد في الماكرون. تترك جانباً قليلاً حتى تجف وترتفع قليلاً. تدخل إلى فرن ساخن على درجة حرارة 150 لمدة 12 دقيقة. يلصق بعدد كبير من الاختيارات (كريمة الزبدة، الكريم شانتيه، الشوكولاتة، المربى). خطوات تحضير الماكرون على أصوله

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