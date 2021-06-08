أسرار تحضير بلح الشام الذهبي اللذيذ في المنزل

بلح الشام من الحلويات المفضلة لدى الكثير، ويمكن تحضيره بالمنزل فيعد حلوى شرقية ذات طعم رائع، ومنتشرة في كثير من البلاد العربية، وتوجد في محلات الحلويات بأسعار عالية، ولكي يوفر الشخص ما يتم دفعه في شرائه، يتم البحث عن الطريقة السليمة لتحضيره.بلح الشام
هو حلوى شرقية يفضلها البعض، ومن الممكن عملها في المنزل بدلًا من الذهاب لمحلات الحلويات ودفع كثير من المال للحصول عليها، وسوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضيره، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت.مكونات بلح الشام
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة نشا.
- ثلاث حبات بيض.
- ذرة فانيليا.
- ذرة ملح.
- شربات.
- نضع الماء والزيت في وعاء ونضعه على النار، ونتركه حتى يغلي.
- بعد تمام الغليان نضيف الدقيق والنشا، ويتم التقليب.
- عند الحصول على قوام متماسك نرفع الوعاء من على النار، ونتركه يبرد.
- نضع الخليط في عجان كهربائي، ونخفق على سرعة متوسطة.
- نضيف البيض واحدة تلو الأخرى.
- نضع إناء به كمية كبيرة من الزيت على النار حتى يسخن.
- نضع العجين في كيس الحلويات.
- ننزل ببلح الشام في الزيت.
- نرفعه عند وصوله للون الذهبي الفاتح.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الماء.
- عصير ليمون.
- ذرة فانيليا.
- في وعاء على النار نضع به الماء والسكر.
- عندما يصل للغليان نضيف الليمون والفانيليا.
- نتركه لمدة ثلاث دقائق.
- نرفعه عن النار، ونتركه يبرد.
- نضع به بلح الشام بعد أن يبرد.
- يقدم بلح الشام ساخن أو بارد حسب الرغبة.
- لابد أن يكون الشربات بارد ليعطي نتيجة صحيحة.
- لا ينصح بتناول عدد كبير من بلح الشام لما يحتويه من سكريات بنسبة عالية.
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بلح الشام من الحلويات المفضلة لدى الكثير، ويمكن تحضيره بالمنزل فيعد حلوى شرقية ذات طعم رائع، ومنتشرة في كثير من البلاد العربية، وتوجد في محلات الحلويات بأسعار عالية، ولكي يوفر الشخص ما يتم دفعه في شرائه، يتم البحث عن الطريقة السليمة لتحضيره.بلح الشام
هو حلوى شرقية يفضلها البعض، ومن الممكن عملها في المنزل بدلًا من الذهاب لمحلات الحلويات ودفع كثير من المال للحصول عليها، وسوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضيره، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت.مكونات بلح الشام
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة نشا.
- ثلاث حبات بيض.
- ذرة فانيليا.
- ذرة ملح.
- شربات.
- نضع الماء والزيت في وعاء ونضعه على النار، ونتركه حتى يغلي.
- بعد تمام الغليان نضيف الدقيق والنشا، ويتم التقليب.
- عند الحصول على قوام متماسك نرفع الوعاء من على النار، ونتركه يبرد.
- نضع الخليط في عجان كهربائي، ونخفق على سرعة متوسطة.
- نضيف البيض واحدة تلو الأخرى.
- نضع إناء به كمية كبيرة من الزيت على النار حتى يسخن.
- نضع العجين في كيس الحلويات.
- ننزل ببلح الشام في الزيت.
- نرفعه عند وصوله للون الذهبي الفاتح.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الماء.
- عصير ليمون.
- ذرة فانيليا.
- في وعاء على النار نضع به الماء والسكر.
- عندما يصل للغليان نضيف الليمون والفانيليا.
- نتركه لمدة ثلاث دقائق.
- نرفعه عن النار، ونتركه يبرد.
- نضع به بلح الشام بعد أن يبرد.
- يقدم بلح الشام ساخن أو بارد حسب الرغبة.
- لابد أن يكون الشربات بارد ليعطي نتيجة صحيحة.
- لا ينصح بتناول عدد كبير من بلح الشام لما يحتويه من سكريات بنسبة عالية.
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