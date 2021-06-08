كرياتين طبيعي لفرد الشعر بخلطات طبيعية في البيت

كرياتين طبيعي، تعتبر من أهم الأمور بالنسبة لجميع النساء في وقتنا الحالي هو الحصول على شعر صحي ورائع ويتميز بلمعان مختلف، وتحتاج جميع النساء بكل تأكيد عن المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها ولا تكون غير ضارة الشعر حيث أصبحت المنتجات الصناعية منتشرة بشكل كبير للغاية في وقتنا الحالي وأصبحت ضارة بشكل أكبر على الشعر وتسبب له الضعف والتلف لذلك سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة طريقة عمل الكرياتين الطبيعي في المنزل الشعر .

تبحث جميع النساء عن طريقة عمل الكرياتين الطبيعي في المنزل، كما يمكنكم بكل تأكيد عمله في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف الممكنة مقارنة بعمله في أماكن التجميل المختلفة التي تصل أسعاره إلى مبالغ باهظة بشكل كبير، لذلك يمكنكم عمله في المنزل بمجموعة من المكونات والتي يمكنك الحصول عليها من اي محل تجاري وبأقل التكاليف الممكنة سوف نعرض عليكم المكونات وطريقة التحضير بكل سهولة .

خميرة فورية .

بيضة واحدة .

ملعقتين نشا بيضاء .

ملعقتين من خل التفاح .

أولا قومي بوضع جميع المكونات معا في وعاء عميق .

ثم اتركيه من ١٠ دقائق إل ١٥ دقيقة .

ثم قومي بتوزيع الماسك على شعرك بالتساوي .

ثم قومي بوضع غطاء بلاستيك.

ثم اتركيه على شعرك ساعة كاملة.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك والبلسم ايضا.

ثم قومي بتصفيف شعرك بعد ذلك وسوف تلاحظين النتيجة الفورية الماسك.

حبيتن موز مهروسة.

بيضتين.