أسهل طريقة لعمل عجينة بيتزا في عشر دقائق شهية ولذيذة وأفضل من المحلات

أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا في عشر دقائق شهية ولذيذة وأفضل من المحلات حيث أن البيتزا من أكثر الوجبات المفضلة والمحببة لدي الجميع لتميزها بالمذاق اللذيذ والرائحة الشهية.

تعتبر البيتزا من الأكلات الخفيفة وسريعة التحضير والتي يحبها كل أفراد الأسرة ولا يتطلب تحضيرها إلي وقت كبير.

تفضل ربة المنزل لتحضير البيتزا بنفسها حرصاً منها علي سلامة أفراد الأسرة.

خاصةً وأنها لا تعرف مدي نظافة الأدوات والأيدي المستخدمة في إعداد البيتزا.

طريقة عمل عجينة البيتزا هشة وقطنية في وقت قصير وبمذاق رائع

البيتزا من أكثر المأكولات التي يتم البحث عنها باستمرار لسهولة تحضيرها.

ولكى نحصل علي عجينة مثالية للبيتزا وبمقادير مظبوطة.

البيتزا من الوجبات الخفيفة سريعة التحضير وتصلح للعشاء.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرار نجاح عجينة البيتزا وطريقة تحضيرها بأسهل الخطوات وأفضل من الجاهزة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب إلا ربع من الماء الدافيء.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كيس من الخميرة الفورية.

رشه صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة من كل من الملح ، السكر.

الحشوة المتوفرة لديك.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

واحد ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

مكونات عمل عجينة البيتزا في عشر دقائقالمقادير المستخدمة لصلصة البيتزا

ينخل الدقيق في وعاء عميق.

يتم إضافة وضع باقي المكونات الجافة.

نمزج الخميرة والسكر والملح والثوم والبصل البودر والزعتر جيداً.

يتم إضافة الماء الدافيء بالتدريج.

للحصول على عجينة لينة نقوم بإضافة الزيت.

يتم تغطية تلك العجينة وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق.

نضع لقليل من الزيت فى المقلاة مع جزء من العجينة وتفرد جيداً.

نضع الصلصة والحشوة والجبنه الموتزاريلا.

يتم تغطية المقلاة وتترك البيتزا علي نار هادئة لمدة 10 دقائق حتي تنضج وذوبان الجبن.

تقدم ساخنة مع الكاتشب والمايونيز وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في عشر دقائق أفضل من الجاهزة