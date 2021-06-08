مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بطريقة سهلة وسريعة فى المنزل

مخلل البصل الأحمر أوالأبيض من انواع المخللات التى لها فوائد عديدة، وقد اثبتت الدراسات أهمية هذا النوع من المخللات فى علاج عدم إنتظام ضربات القلب وكذلك فى علاج الصرع، والكثير من الناس يقبلون على أكله لما له من فوائد عديدة للجسم، ويعتبرمن المقبلات التى تفتح الشهية جدا والكثير من ربات المنزل يبحثون عن طريقة عمله فى المنزل لعدم ثقتهم فى المخللات الجاهزة،وللحصول على نتائج جيدة فى تخليله يجب علينا أن نطبق هذه الطريقة جيدا، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة عمل مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بالتفصيل.

مكونات مخلل البصل الأحمر أو الأبيض

يتكون مخلل البصل الأحمر أو الأبيض من مكونات قليلة وبسيطة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل وهى كالتالي:

كيلو من البصل أى نوع صغير الحجم.

ملعقة كبيرة من هريسة الشطة.

1/4 كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بسيطة جدا ولا تستهلك وقت كبير فى العمل وفى التخليل وهى كما يلي: