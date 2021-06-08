مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بطريقة سهلة وسريعة فى المنزل

مخلل البصل الأحمر أوالأبيض من انواع المخللات التى لها فوائد عديدة، وقد اثبتت الدراسات أهمية هذا النوع من المخللات فى علاج عدم إنتظام ضربات القلب وكذلك فى علاج الصرع، والكثير من الناس يقبلون على أكله لما له من فوائد عديدة للجسم، ويعتبرمن المقبلات التى تفتح الشهية جدا والكثير من ربات المنزل يبحثون عن طريقة عمله فى المنزل لعدم ثقتهم فى المخللات الجاهزة،وللحصول على نتائج جيدة فى تخليله يجب علينا أن نطبق هذه الطريقة جيدا، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة عمل مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بالتفصيل.مكونات مخلل البصل الأحمر أو الأبيض
يتكون مخلل البصل الأحمر أو الأبيض من مكونات قليلة وبسيطة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل وهى كالتالي:
- كيلو من البصل أى نوع صغير الحجم.
- ملعقة كبيرة من هريسة الشطة.
- 1/4 كوب من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
طريقة عمل مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بسيطة جدا ولا تستهلك وقت كبير فى العمل وفى التخليل وهى كما يلي:
- نقوم بإحضار حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار.
- ثم نقوم بإضافة البصل بدون نزع القشرة الخارجية للبصل الى الماءالمغلي.
- ونضع عليه بعض الخل ورشة من الملح ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نخرج البصل من الماء ونقشره ونضعه كله فى وعاء واحد.
- وفى إناء آخر نضع تتبيلة المخلل من ملعقة هريسة الشطة والخل الأبيض وملعقتين الملح.
- ونخلطهم جيدا ثم نضع البصل فى التتبيلة اللى عملناها سابقا.
- نجهز برطمان خاص بالتخليل ونقوم بوضع البصل فى البرطمان ونضيف اليه الماء ونغلق البرطمان جيدا.
- نحكم غلق البرطمان ونتركه لمدة من 2 :3 أيام ليكمل نضجه لأن البصل لا يأخذ زقت كبير فى التخليل.
- بعدها نخرج البصل ونقدمه بجانب الأكل وبألف هنا وشفا.
الوسوم
مخلل البصل الأحمر أوالأبيض من انواع المخللات التى لها فوائد عديدة، وقد اثبتت الدراسات أهمية هذا النوع من المخللات فى علاج عدم إنتظام ضربات القلب وكذلك فى علاج الصرع، والكثير من الناس يقبلون على أكله لما له من فوائد عديدة للجسم، ويعتبرمن المقبلات التى تفتح الشهية جدا والكثير من ربات المنزل يبحثون عن طريقة عمله فى المنزل لعدم ثقتهم فى المخللات الجاهزة،وللحصول على نتائج جيدة فى تخليله يجب علينا أن نطبق هذه الطريقة جيدا، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة عمل مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بالتفصيل.مكونات مخلل البصل الأحمر أو الأبيض
يتكون مخلل البصل الأحمر أو الأبيض من مكونات قليلة وبسيطة وسوف نتعرف عليها بالتفصيل وهى كالتالي:
- كيلو من البصل أى نوع صغير الحجم.
- ملعقة كبيرة من هريسة الشطة.
- 1/4 كوب من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
طريقة عمل مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بسيطة جدا ولا تستهلك وقت كبير فى العمل وفى التخليل وهى كما يلي:
- نقوم بإحضار حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار.
- ثم نقوم بإضافة البصل بدون نزع القشرة الخارجية للبصل الى الماءالمغلي.
- ونضع عليه بعض الخل ورشة من الملح ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نخرج البصل من الماء ونقشره ونضعه كله فى وعاء واحد.
- وفى إناء آخر نضع تتبيلة المخلل من ملعقة هريسة الشطة والخل الأبيض وملعقتين الملح.
- ونخلطهم جيدا ثم نضع البصل فى التتبيلة اللى عملناها سابقا.
- نجهز برطمان خاص بالتخليل ونقوم بوضع البصل فى البرطمان ونضيف اليه الماء ونغلق البرطمان جيدا.
- نحكم غلق البرطمان ونتركه لمدة من 2 :3 أيام ليكمل نضجه لأن البصل لا يأخذ زقت كبير فى التخليل.
- بعدها نخرج البصل ونقدمه بجانب الأكل وبألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخلل البصل الأحمر أو الأبيض بطريقة سهلة وسريعة فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.