بدون ماكينة ولا قمع عملت بسكويت شاي اقتصادي طعمه روعه لازم تجربية

بدون ماكينة ولا قمع عملت بسكويت شاي، الأفضل استخدام وصفات سريعة لعمل البسكويت، فهو من أكثر أنواع الحلوى التي يفضل تناول الأطفال خاصةً في وجبات الإفطار، لهذا تبحث الأمهات عن أسهل الطرق والوصفات التي يمكن من خلالها تحضير البسكويت بطريقة سهلة ونتيجة مضمونة. بدون ماكينة ولا قمع عملت بسكويت شاي بدون ماكينة ولا قمع عملت بسكويت شاي هذه طريقة جديدة ومجربة وغير مكلفة ونتيجة مضمونة وطعم مميز ونكهة رائعة، وهذه الطريقة لكل الأمهات التي تبحث عن طريقة بسيطة لعمل البسكويت. طريقة عمل بسكويت بغطاء الزجاجة من المنزل طريقة عمل بسكويت بغطاء الزجاجة من المنزل سنقدم طريقة بسيطة لعمل بسكويت الافتصادي ومن خلال موقعنا المتميز بتقديم أفضل الوصفات وأقل تكلفة ممكنة ونتيجة رائعة تابعونا. مقادير عمل بسكويت بغطاء الزجاجة كوبان ونصف من الطحين الأبيض.

نصف كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

بيضة.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب من الزيت.

ثلاثة ملاعق نشا.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح. طريقة تحضير عمل بسكويت بغطاء الزجاجة نضع في الخلاط الكهربائي الزبدة والزيت والسكر والبيض والفانيليا ونخلطهم حتى تمتزج المكونات.

في وعاء آخر نضع الطحين ورشة الملح ونضيف إليهم البيكنج بودر، ثم النشا والكاكاو مع تحريكهم حتى تتجانس كافة المواد.

نسكب الخليط السابق على خليط الطحين والكاكاو ونبدأ بالتقليب إلا أن تصبح عجينة متماسكة، نغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نقوم بعمل كرات من العجينة ونضغط عليها بغطاء الزجاجة وعمل أفضل تشكيلة من البسكويت بغطاء الزجاجة ويفضل يكون غطاء مشرشر.

وعمل أفضل تشكيلة من البسكويت بغطاء الزجاجة ويفضل يكون غطاء مشرشر. نضعها في صينية وندخلها الفرن الساخن على درجة الحرارة 160 درجة لمدة ربع ساعة.

نحرج الصينية مع تحريك البسكويت ثم تركها تبرد ونقوم بتزينتها بالنوتيلا أو سكر البودرة كما تشائين.

ثم تركها تبرد ونقوم بتزينتها بالنوتيلا أو سكر البودرة كما تشائين. كما تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل للأشخاص الذين لا يملكون ماكينة البسكويت كما أنها سهلة للغاية. مقادير عمل بسكويت بغطاء الزجاجةطريقة تحضير عمل بسكويت بغطاء الزجاجة الوسوم

بدون ماكينة ولا قمع عملت بسكويت شاي، الأفضل استخدام وصفات سريعة لعمل البسكويت، فهو من أكثر أنواع الحلوى التي يفضل تناول الأطفال خاصةً في وجبات الإفطار، لهذا تبحث الأمهات عن أسهل الطرق والوصفات التي يمكن من خلالها تحضير البسكويت بطريقة سهلة ونتيجة مضمونة. بدون ماكينة ولا قمع عملت بسكويت شاي بدون ماكينة ولا قمع عملت بسكويت شاي هذه طريقة جديدة ومجربة وغير مكلفة ونتيجة مضمونة وطعم مميز ونكهة رائعة، وهذه الطريقة لكل الأمهات التي تبحث عن طريقة بسيطة لعمل البسكويت. طريقة عمل بسكويت بغطاء الزجاجة من المنزل طريقة عمل بسكويت بغطاء الزجاجة من المنزل سنقدم طريقة بسيطة لعمل بسكويت الافتصادي ومن خلال موقعنا المتميز بتقديم أفضل الوصفات وأقل تكلفة ممكنة ونتيجة رائعة تابعونا. مقادير عمل بسكويت بغطاء الزجاجة كوبان ونصف من الطحين الأبيض.

نصف كوب من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

بيضة.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب من الزيت.

ثلاثة ملاعق نشا.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح. طريقة تحضير عمل بسكويت بغطاء الزجاجة نضع في الخلاط الكهربائي الزبدة والزيت والسكر والبيض والفانيليا ونخلطهم حتى تمتزج المكونات.

في وعاء آخر نضع الطحين ورشة الملح ونضيف إليهم البيكنج بودر، ثم النشا والكاكاو مع تحريكهم حتى تتجانس كافة المواد.

نسكب الخليط السابق على خليط الطحين والكاكاو ونبدأ بالتقليب إلا أن تصبح عجينة متماسكة، نغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نقوم بعمل كرات من العجينة ونضغط عليها بغطاء الزجاجة وعمل أفضل تشكيلة من البسكويت بغطاء الزجاجة ويفضل يكون غطاء مشرشر.

وعمل أفضل تشكيلة من البسكويت بغطاء الزجاجة ويفضل يكون غطاء مشرشر. نضعها في صينية وندخلها الفرن الساخن على درجة الحرارة 160 درجة لمدة ربع ساعة.

نحرج الصينية مع تحريك البسكويت ثم تركها تبرد ونقوم بتزينتها بالنوتيلا أو سكر البودرة كما تشائين.

ثم تركها تبرد ونقوم بتزينتها بالنوتيلا أو سكر البودرة كما تشائين. كما تعتبر هذه الطريقة هي الأفضل للأشخاص الذين لا يملكون ماكينة البسكويت كما أنها سهلة للغاية. مقادير عمل بسكويت بغطاء الزجاجةطريقة تحضير عمل بسكويت بغطاء الزجاجة

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