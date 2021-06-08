بقطعة من السلك تخلصت تماماً من تشققات القدمين نهائياً نتيجة مبهرة في 5 دقائق

بقطعة من السلك تخلصت تماماً من تشققات القدمين، تعاني بعض السيدات من مشكلة تشقق القدمين، حيث تتسبب

قلة الفيتامينات والمعادن في حدوث جفاف للقدمين بالإضافة للسمنة وبعض العوامل الوراثية، من هنا بحثنا عن

طرق طبيعية وآمنة تمامًا للتخلص من تشقق القدمين.

بقطعة من السلك تخلصت تماماً من تشققات القدمين

هذه الوصفة سهلة وسريعة ونتائجها مبهرة في ترطيب القدمين والتخلص من تشققات القدمين.

وعاء عميق واسع.

3 لتر ماء ساخن.

نصف كوب من الخل العادي.

سلك المطبخ الألمونيوم الخشن.

3 ملعقة من معجون الأسنان.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت الورد أو الليمون.

نصف ملعقة نشا.

مكونات طريقة سلك المواعين في علاج تشقق القدمين

نسكب الماء الساخن في الوعاء العميق ونضيف الخل.

نضع القدمين في الماء الساخن لمدة 15 دقيقة، ثم تنشف القدمين بمنشفة قطنية.

نضع معجون الأسنان على كعب القدمين حتى ينشف تمامًا.

نقوم بوضع الليمون في وعاء صغير، ونغمس السلك في الليمون.

نقوم بدعك القدمين بالسلك لمدة 10 دقائق.

تغسل القدمين بالماء الفاتر.

نخلط الفازلين وزيت الليمون أو زيت الورد مع النشا، ويضع الفازلين على القدمين في المساء وحتى الصباح.

يتم لبس شراب في القدمين للحصول على نتائج سريعة.

طريقة تحضير واستخدام السلك في تشقق القدمينوصفة الليمون والفازلين لترطيب القدمين.

يساعد الليمون على تجديد الخلايا ونموها لاحتوائه على حمض يسمى الستريك، أما الفازلين له دور كبير في ترطيب الجلد.

2 ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

مكونات وصفة الليمون لتشقق القدمين

يتم نقع القدمين في وعاء به ماء دافئ لمدة 15 دقيقة كاملة.

يتم تنشيف القدمين بفوطة قطنية.

تخلط المكونات السابقة جيدًا، وتوضع على المناطق المتشققة.

يتم ارتداء أكياس بلاستيكية وجوارب طوال فترة المساء.

تغسل القدمين جيدًا بالماء الدافئ في الصباح الباكر.

تكرر الوصفة السابقة مرتين أسبوعيا مع شرب كميات كافية من الماء للتخلص من جفاف الجلد والقدمين بالتحديد.

طريقة تحضير واستخدام الليمون في تشقق القدمين