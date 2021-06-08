طريقة مختصرة جديده لتحضير عجينة الكريب في المنزل في عشر دقائق

عجينة الكريب هي العجينة التي يتم تشكيل الخبز الخاص به منها والذي يعتبر العائق الوحيد عندما نريد تحضير وجبة الكريب كاملة في المنزل سواء الخبز أو الحشوة حيث يلجأ البعض أحياناً إلي شراء الخبز جاهزاً من المطاعم أو المحلات ولكن البعض لديه حب الإعتماد الكلي على الذات لذلك لا يمكن الإقتناع إلا بتحضير كافة ما يلزم بذاتهم مما نجد هنا إرتفاع في معدلات البحث نحو بعض الأشياء مثل عجينة الكريب على الرغم من سهولة شراء الخبز جاهزاً إلا أن البعض يجد متعة في إنجاز كافة ما يحتاجه بذاته خاصةً الأمهات ذات المهارة العاليه في شئون المطبخ ونقدم لكم موضوع اليوم هو طريقة تحضير عجينة الكريب الطازجة في المنزل وللتعرف على طريقة الإعداد والتحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير عجينة الكريب طريقة تحضير عجينة الكريب المكونات: بيضة واحده.

كوب لبن طازج.

كوب سميد.

ثلاث ملاعق سكر في حالة تحضير الكريب الحلو.

ملعقة كبيرة ملح في حالة تحضير الكريب الحادق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كمية من الزيت النباتي. طريقة التحضير: يعتبر تحضير عجينة الكريب من أسهل ما يمكن تحضير في المنزل ولكن يجب أن يتوافر مقلاة من التيفال حيث يصبح خبز الكريب رقيق جداً لذلك يفضل أن يتم تحضيره في مقلاة غير لاصقه. إحضار طبق أو وعاء واسع للعجن ونضع به البيضة أولاً مع إخفاقها باللبن وبعد أن يصبح الخليط سائل نقوم بإضافة السميد بعد أن يتم نخله بالتدريج والبهارات من الملح والفلفل الأسود وعجن المكونات بإستخدام المضرب اليدوي دون وجود أيّ كتل للخليط هذا دليلاً على عجن الخليط جيداً. نبدأ بتسخين المقلاة ووضع بها ملعقة من الزيت النباتي الخاص بك ثم صب كمية من الخليط السائل ونقوم بوضعها في المقلاة لتتشكل على شكل دائرة رقيقة ويجب تسوية الخبز على الوجهان مع التقليب بهدوء ويتم تكرار ذلك مع باقي العجين. لا تعتبر هذه الخطوة هي نهاية تحضير خبز الدقيق بل هذه تحضير عجينة الكريب ولكن عند الرغبة في حشو الكريب نقوم بوضع الخبز مرة أخري حتى يصبح مقرمشاً إلي حد ما. طريقة التحضير: الوسوم

عجينة الكريب هي العجينة التي يتم تشكيل الخبز الخاص به منها والذي يعتبر العائق الوحيد عندما نريد تحضير وجبة الكريب كاملة في المنزل سواء الخبز أو الحشوة حيث يلجأ البعض أحياناً إلي شراء الخبز جاهزاً من المطاعم أو المحلات ولكن البعض لديه حب الإعتماد الكلي على الذات لذلك لا يمكن الإقتناع إلا بتحضير كافة ما يلزم بذاتهم مما نجد هنا إرتفاع في معدلات البحث نحو بعض الأشياء مثل عجينة الكريب على الرغم من سهولة شراء الخبز جاهزاً إلا أن البعض يجد متعة في إنجاز كافة ما يحتاجه بذاته خاصةً الأمهات ذات المهارة العاليه في شئون المطبخ ونقدم لكم موضوع اليوم هو طريقة تحضير عجينة الكريب الطازجة في المنزل وللتعرف على طريقة الإعداد والتحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير عجينة الكريب طريقة تحضير عجينة الكريب المكونات: بيضة واحده.

كوب لبن طازج.

كوب سميد.

ثلاث ملاعق سكر في حالة تحضير الكريب الحلو.

ملعقة كبيرة ملح في حالة تحضير الكريب الحادق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كمية من الزيت النباتي. طريقة التحضير: يعتبر تحضير عجينة الكريب من أسهل ما يمكن تحضير في المنزل ولكن يجب أن يتوافر مقلاة من التيفال حيث يصبح خبز الكريب رقيق جداً لذلك يفضل أن يتم تحضيره في مقلاة غير لاصقه. إحضار طبق أو وعاء واسع للعجن ونضع به البيضة أولاً مع إخفاقها باللبن وبعد أن يصبح الخليط سائل نقوم بإضافة السميد بعد أن يتم نخله بالتدريج والبهارات من الملح والفلفل الأسود وعجن المكونات بإستخدام المضرب اليدوي دون وجود أيّ كتل للخليط هذا دليلاً على عجن الخليط جيداً. نبدأ بتسخين المقلاة ووضع بها ملعقة من الزيت النباتي الخاص بك ثم صب كمية من الخليط السائل ونقوم بوضعها في المقلاة لتتشكل على شكل دائرة رقيقة ويجب تسوية الخبز على الوجهان مع التقليب بهدوء ويتم تكرار ذلك مع باقي العجين. لا تعتبر هذه الخطوة هي نهاية تحضير خبز الدقيق بل هذه تحضير عجينة الكريب ولكن عند الرغبة في حشو الكريب نقوم بوضع الخبز مرة أخري حتى يصبح مقرمشاً إلي حد ما. طريقة التحضير:

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