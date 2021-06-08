الكريم الجبار جداً لفرد الشعر الخشن بسهولة وحضريه بنفسك في البيت بأقل التكاليف

تحلم أغلب الفتيات بالحصول على شعر ناعم ومفرود طوال الوقت دون الحاجة لاستخدام أدوات الحرارة المختلفة التي تتلف الشعر وتدمر صحته مع الوقت، ونقدم لكم اليوم وصفة جبارة وسحرية لفرد الشعر الخشن بدون أي مواد كيميائية أو حرارة، حيث تعتمد هذه الوصفة على المكونات الطبيعية فقط، والتي بدورها تقوم بتغذية الشعر وتساعد على فرده بكل سهولة وفي أسرع وقت، وتتميز هذه الوصفة بتكلفتها البسيطة على الرغم من نتيجتها الفعالة. كريم جبار لفرد الشعر الخشن كريم جبار لفرد الشعر الخشن مكونات تحضير كريم فرد الشعر: كوب واحد من الحيب.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا البودرة.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من العسل. طريقة تحضير الكريم في البيت: نقوم بوضع الحليب في قدر على نار هادئة.

ونضيف للحليب زيت جوز الهند، ونقلب باستمرار.

بعد ذلك نقوم بخلط كلاً من النشا مع الجيلاتين البودرة جيداً.

ونضيف هذا الخليط إلى خليط اللبن وجوز الهند، ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى نحصل على قوام أثقل.

نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونتركه يبرد جانباً.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والعسل إلى الخليط ونقلب جيداً.

نقوم بتوزيع الكريم على شعر نظيف، ونتركه نصف ساعة ثم نغسله جيداً. كريم طبيعي لفرد الشعر نصف كوب بذور سمسم.

ربع كوب زيت.

3 أوراق من الصبار. كريم طبيعي لفرد الشعر طريقة التحضير: نقوم بتحميص السمسم على نار هادئة.

نتركه جانباً يبرد بعد ذلك، ثم نطحنه ناعماً.

نقوم بوضع الزيت في وعاء ونضيف له السمسم ونقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نترك الخليط ساعتين جانباً.

نقوم باستخراج جل الصبار، ونضيفه إلى خليط السمسم، ونقلب بشكل جيد.

ثم نوزع الكريم على الشعر، ونتركه نصف ساعة ثم نغسله. الوسوم

تحلم أغلب الفتيات بالحصول على شعر ناعم ومفرود طوال الوقت دون الحاجة لاستخدام أدوات الحرارة المختلفة التي تتلف الشعر وتدمر صحته مع الوقت، ونقدم لكم اليوم وصفة جبارة وسحرية لفرد الشعر الخشن بدون أي مواد كيميائية أو حرارة، حيث تعتمد هذه الوصفة على المكونات الطبيعية فقط، والتي بدورها تقوم بتغذية الشعر وتساعد على فرده بكل سهولة وفي أسرع وقت، وتتميز هذه الوصفة بتكلفتها البسيطة على الرغم من نتيجتها الفعالة. كريم جبار لفرد الشعر الخشن كريم جبار لفرد الشعر الخشن مكونات تحضير كريم فرد الشعر: كوب واحد من الحيب.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا البودرة.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من العسل. طريقة تحضير الكريم في البيت: نقوم بوضع الحليب في قدر على نار هادئة.

ونضيف للحليب زيت جوز الهند، ونقلب باستمرار.

بعد ذلك نقوم بخلط كلاً من النشا مع الجيلاتين البودرة جيداً.

ونضيف هذا الخليط إلى خليط اللبن وجوز الهند، ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى نحصل على قوام أثقل.

نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونتركه يبرد جانباً.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون والعسل إلى الخليط ونقلب جيداً.

نقوم بتوزيع الكريم على شعر نظيف، ونتركه نصف ساعة ثم نغسله جيداً. كريم طبيعي لفرد الشعر نصف كوب بذور سمسم.

ربع كوب زيت.

3 أوراق من الصبار. كريم طبيعي لفرد الشعر طريقة التحضير: نقوم بتحميص السمسم على نار هادئة.

نتركه جانباً يبرد بعد ذلك، ثم نطحنه ناعماً.

نقوم بوضع الزيت في وعاء ونضيف له السمسم ونقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نترك الخليط ساعتين جانباً.

نقوم باستخراج جل الصبار، ونضيفه إلى خليط السمسم، ونقلب بشكل جيد.

ثم نوزع الكريم على الشعر، ونتركه نصف ساعة ثم نغسله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكريم الجبار جداً لفرد الشعر الخشن بسهولة وحضريه بنفسك في البيت بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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