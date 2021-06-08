أفضل وصفة كريم هندي طبيعي من النشا لتبييض البشرة وتفتيح لونها 10 درجات ونتيجة فورية

نقدم لجميع الفتيات في مقالنا اليوم أفضل وصفة كريم هندي طبيعي من النشا لتبييض البشرة، حيث أن النشا يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، وذلك لاحتوائه على أحماض تساعد على ذلك، وترغب أغلب الفتيات دائماً في تبييض لونهم الذي تغير نظراً للتعرض للشمس ساعات طويلة أو بسبب استخدام منتجات خاطئة، ولذلك يمكنكم استخدام هذه الوصفة وتحضيرها في البيت بأقل التكاليف وأسهل الخطوات للحصول على النتيجة المطلوبة. كريم هندي من النشا لتبييض البشرة كريم هندي من النشا لتبييض البشرة مكونات تحضير الكريم: ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة من اللبن الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة تحضير كريم النشا: نقوم بوضع المكونات السابقة مع بعضها في بولة، ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بغسل الوجه جيداً لإزالة أي أوساخ أو أتربة.

نقوم بتوزيع الكريم على البشرة.

نتركه حوالي 20 دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة وفورية. كريم النشا الهندي لتفتيح البشرة كريم النشا الهندي لتفتيح البشرة مكونات الكريم: ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

نصف كوب ماء ورد. طريقة تحضير الكريم: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها في بولة.

ونستمر في التحريك حتى نحصل على خليط متجانس وسميك القوام.

نقوم بتوزيع الكريم على بشرة نظيفة.

نتركه نصف ساعة وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد.

نقوم بغمس قطنة في ماء الورد، ونمررها على الوجه.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع أو أكثر من ذلك للحصول على بشرة موحدة.

تساعد هذه الوصفات على تفتيح لون البشرة 10 درجات والحصول عليها مشرقة وجذابة مع الاستمرارية. الوسوم

نقدم لجميع الفتيات في مقالنا اليوم أفضل وصفة كريم هندي طبيعي من النشا لتبييض البشرة، حيث أن النشا يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة، وذلك لاحتوائه على أحماض تساعد على ذلك، وترغب أغلب الفتيات دائماً في تبييض لونهم الذي تغير نظراً للتعرض للشمس ساعات طويلة أو بسبب استخدام منتجات خاطئة، ولذلك يمكنكم استخدام هذه الوصفة وتحضيرها في البيت بأقل التكاليف وأسهل الخطوات للحصول على النتيجة المطلوبة. كريم هندي من النشا لتبييض البشرة كريم هندي من النشا لتبييض البشرة مكونات تحضير الكريم: ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة من اللبن الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون. طريقة تحضير كريم النشا: نقوم بوضع المكونات السابقة مع بعضها في بولة، ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بغسل الوجه جيداً لإزالة أي أوساخ أو أتربة.

نقوم بتوزيع الكريم على البشرة.

نتركه حوالي 20 دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة وفورية. كريم النشا الهندي لتفتيح البشرة كريم النشا الهندي لتفتيح البشرة مكونات الكريم: ملعقة كبيرة الحجم من النشا.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

نصف كوب ماء ورد. طريقة تحضير الكريم: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها في بولة.

ونستمر في التحريك حتى نحصل على خليط متجانس وسميك القوام.

نقوم بتوزيع الكريم على بشرة نظيفة.

نتركه نصف ساعة وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم البارد.

نقوم بغمس قطنة في ماء الورد، ونمررها على الوجه.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع أو أكثر من ذلك للحصول على بشرة موحدة.

تساعد هذه الوصفات على تفتيح لون البشرة 10 درجات والحصول عليها مشرقة وجذابة مع الاستمرارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل وصفة كريم هندي طبيعي من النشا لتبييض البشرة وتفتيح لونها 10 درجات ونتيجة فورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.