وصفه لبان الذكر لازالة الشعر دون ألم بسهولة في المنزل

يوجد أكثر من طريقة تستخدمها السيدات لإزالة الشعر الزائد بجسمهم، حيث تستخدم كل سيدة الطريقة التي تفضلها، ولكن بعض هذه الطرق تسبب ألم والتهابات بالجلد، وبسبب ذلك يبحث الكثير عن طريقة آمنة لإزالة هذا الشعر الزائد، وتكون بمكونات طبيعية.

وصفه لبان الذكر لازالة الشعر

من أكثر الوصفات أمانًا في إزالة الشعر من الجسم، وهي طريقة بديلة لاستخدام الليزر ولكن تكاليفها أقل بكثير عن تكاليف الليزر، وتعطي نفس النتيجة، ويعمل أيضًا على تفتيح لون المنطقة المزال منها الشعر.

من أفضل الطرق التي يتم استخدامها في إزالة الشعر هو خلط اللبان الذكر مع النشا، والتي تقوم بدورها في إزالة تصبغات الجلد وأي مشكلة جلدية، وتجعل البشرة أكثر نضارة.

كمية من لبان الذكر.

نشا.

ماء.

نقوم بطحن اللبان الذكر.

نضع اللبان الذكر في ماء مغلي ونتركه ينقع لمدة يوم كامل.

نضعه على النار حتى يتماسك الخليط.

نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد.

بعد ذلك نفرد الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه.

نتركه حتى تمام الجفاف.

نأتي بقطنة نضعها في ماء دافئ ونستخدمها في فرك الخليط من على الوجه.

الفرك يكون بحركات دائرية.

يشطف المكان بماء فاتر.

عدم استخدام الصابون حتى لا يحدث التهابات.

مكونات وصفه لبان الذكر لازالة الشعرطريقة تحضير وصفه لبان الذكر لازالة الشعربعض الطرق الطبيعية الأخرى لإزالة الشعر

يوجد وصفات أخرى تستخدم لإزالة الشعر من الجسم، وتعتبر هذه الوصفات آمنة أيضًا ولا تسبب أضرار للبشرة، منها:

وصفة نبات الزنجبيل.

وصفة نبات الترمس.

هذه الطرق يتم استخدامها مثل وصفة اللبان الذكر يتم نقعها بالماء سواء الترمس أو الزنجبيل، وبعد ذلك يفرد الخليط على المنطقة، ومن ثم يفرك بعد أن يجف على البشرة.