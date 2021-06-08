اصنعي بإيديكي البطاطس الكرسبي المقرمشة في البيت وفاجئي أولادك

تعتبر البطاطس من أشهر المزروعات على مستوى العالم كله والتي تدخل في تحضير العديد من الأكلات، حيث لا يمكن حصر وصفاتها، ويتم تخزينها بطريقة معينة، ومن أشهر الوصفات التي يعشقها الأطفال البطاطس الكرسبي المقرمشة، ويقومون دائماً بشرائها من المحلات جاهزة، ونظراً لحرص الأمهات على توفير كل شيء لأولادها في البيت للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض سوف نقدم لكم الوصفة السرية للحصول على قرمشة البطاطس بسهولة.

مكونات عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة

نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير بطاطس مقرمشة ولذيذة في البيت بسهولة، وهي ما يلي:

3 حبات من البطاطس المتوسطة.

عدد 2 بيضة.

نصف كوب دقيق أبيض.

ملعقة واحدة من النشا.

ملح حسب الرغبة.

كمون.

ربع كوب حليب سائل.

فلفل أسود حسب الرغبة.

بابريكا.

زيت غزير للتحمير.

طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المقرمشة في البيت بالخطوات

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على القرمشة المثالية: