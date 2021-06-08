اصنعي بإيديكي البطاطس الكرسبي المقرمشة في البيت وفاجئي أولادك

تعتبر البطاطس من أشهر المزروعات على مستوى العالم كله والتي تدخل في تحضير العديد من الأكلات، حيث لا يمكن حصر وصفاتها، ويتم تخزينها بطريقة معينة، ومن أشهر الوصفات التي يعشقها الأطفال البطاطس الكرسبي المقرمشة، ويقومون دائماً بشرائها من المحلات جاهزة، ونظراً لحرص الأمهات على توفير كل شيء لأولادها في البيت للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض سوف نقدم لكم الوصفة السرية للحصول على قرمشة البطاطس بسهولة.مكونات عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة
نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير بطاطس مقرمشة ولذيذة في البيت بسهولة، وهي ما يلي:
- 3 حبات من البطاطس المتوسطة.
- عدد 2 بيضة.
- نصف كوب دقيق أبيض.
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملح حسب الرغبة.
- كمون.
- ربع كوب حليب سائل.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- بابريكا.
- زيت غزير للتحمير.
يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على القرمشة المثالية:
- أولاً نقوم بتقشير البطاطس جيداً، ونغسلها بالماء، ثم نجففها.
- نضع البطاطس في زيت غزير على النار، بشرط أن يكون الزيت ساخن.
- نترك البطاطس في الزيت قليلاً حيث لا تزيد المدة عن خمسة دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإخراج البطاطس من الزيت ونتركها جانباً حتى تبرد.
- في بولة عميقة نقوم بوضع كلاً من الدقيق والبيض والحليب والملح والفلفل والتوابل المذكورة.
- نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس.
- ثم نقوم بغمس حبات البطاطس في خليط الدقيق جيداً، ثم نصفيه ونضعه في الزيت الساخن لتحميره.
- ويمكن أيضاً في بولة أخرى نضع القليل من الدقيق والنشا، ووضع البطاطس بها بعد تصفيتها من الخليط، للحصول على قرمشة ألذ.
- بعد ذلك نقوم بتقديم البطاطس بجانب كاتشب ومايونيز ويتم تناولها والاستمتاع بقرمشتها وبالهنا والشفا للجميع.
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تعتبر البطاطس من أشهر المزروعات على مستوى العالم كله والتي تدخل في تحضير العديد من الأكلات، حيث لا يمكن حصر وصفاتها، ويتم تخزينها بطريقة معينة، ومن أشهر الوصفات التي يعشقها الأطفال البطاطس الكرسبي المقرمشة، ويقومون دائماً بشرائها من المحلات جاهزة، ونظراً لحرص الأمهات على توفير كل شيء لأولادها في البيت للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض سوف نقدم لكم الوصفة السرية للحصول على قرمشة البطاطس بسهولة.مكونات عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة
نحتاج إلى المقادير التالية لتحضير بطاطس مقرمشة ولذيذة في البيت بسهولة، وهي ما يلي:
- 3 حبات من البطاطس المتوسطة.
- عدد 2 بيضة.
- نصف كوب دقيق أبيض.
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملح حسب الرغبة.
- كمون.
- ربع كوب حليب سائل.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- بابريكا.
- زيت غزير للتحمير.
يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على القرمشة المثالية:
- أولاً نقوم بتقشير البطاطس جيداً، ونغسلها بالماء، ثم نجففها.
- نضع البطاطس في زيت غزير على النار، بشرط أن يكون الزيت ساخن.
- نترك البطاطس في الزيت قليلاً حيث لا تزيد المدة عن خمسة دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإخراج البطاطس من الزيت ونتركها جانباً حتى تبرد.
- في بولة عميقة نقوم بوضع كلاً من الدقيق والبيض والحليب والملح والفلفل والتوابل المذكورة.
- نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس.
- ثم نقوم بغمس حبات البطاطس في خليط الدقيق جيداً، ثم نصفيه ونضعه في الزيت الساخن لتحميره.
- ويمكن أيضاً في بولة أخرى نضع القليل من الدقيق والنشا، ووضع البطاطس بها بعد تصفيتها من الخليط، للحصول على قرمشة ألذ.
- بعد ذلك نقوم بتقديم البطاطس بجانب كاتشب ومايونيز ويتم تناولها والاستمتاع بقرمشتها وبالهنا والشفا للجميع.
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