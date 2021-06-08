كيكة العسل الروسية اللذيذة من أحلى الكيكات على طريقة آية حبيب

كيكة العسل الروسية ، من أجمل الكيكات في الشكل والطعم، كما أنها تختلف في طريقة إعدادها عن أنواع الكيك الأخرى، يدخل في مكوناتها عسل النحل والسكر المكرمل وذلك يمنحها طعم مختلف ومميز، كما أن طريقة تسويتها مختلفة عن الكيك العادي، تتكون الكيكة من عدة طبقات بينها الكريمة ويختلف عدد الطبقات حسب الرغبة، طبقة الكريمة تتكون من القشطة الرائبة وكريمة الخفق، ويمكن استخدام الزبادي والكريم شانتيه بدلاً منهم، وسوف نقدم طريقة عمل كيكة العسل الروسية على طريقة آية حبيب. مكونات عمل كيكة العسل الروسية مكونات عمل كيكة العسل الروسية مكونات كيكة العسل سهلة ومتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم مكوناتها وهى كالتالي:- أولاً مكونات طبقة الكيك كوب إلاربع زبدة (180جرام).

كوب سكر (200 جرام).

ثلث كوب عسل نحل (130 جرام).

ملعقة ونصف بيكنج صودا (6 جرام).

3 بيضات.

4 أكواب دقيق متعدد الإستعمالات.

رشة ملح. ثانيا طبقة الكريمة 2 كوب من القشطة الرائبة (ساور كريم).

2 كوب من كريمة الخفق (475مللى).

كوب وربع سكر بودرة (150جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة العمل طريقة العمل سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة العسل الروسية بطريقة سهلة وهى كالتالى:- نضع الزبدة في إناء على النار حتى الذوبان ثم نضيف العسل والسكر، ثم نقلب المكونات حتى يغلى الخليط ثم نضيف البيكنج صودا. نقلب المكونات بسرعة أثناء حدوث الفوران حتى الحصول على قوام مناسب مع إضافة رشة الملح. نرفع الخليط من النار ونتركه ليبرد، ثم نزود البيض تدريجياً مع التقليب المستمر. نضيف الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق مع التقليب بالملعقة، كما أنه يمكن استخدام العجان الكهربائي. نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ونقوم بعجنها باليد حتى الحصول على قوام طرى نسبياً. ندخل العجينة الثلاجة بعد تغطيتها ببلاستيك الطعام لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بفرد قطع العجين علي ورق الزبدة على شكل دوائر. يتم استخدام شكل دائرى لتقطيع العجينة بشكل دوائر(صينية مثلاً)، نرص قطع العجين على صينية مبطنة بورق الزبدة ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية لمدة سبع دقائق فقط، نترك طبقات الكيك لتبرد. ثم نضع مكونات الكريمة مع بعض ونضرب بالمضرب الكهربائي حتى الحصول على قوام متماسك. طريقة تزيين الكيكة طريقة تزين الكيكة تتم بخطوات بسيطة جداً وحسب الرغبة، والطريقة التي نفضلها فمثلاً نستخدم صينية سهلة الفتح، ونضع طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريمة، ونكرر الخطوة السابقة حسب الرغبة حتى الحصول على كيكة جميلة، ثم نضع طبقة من الكريمة على سطح الكيكة ثم نزينها ببواقى الكيك المطحون. الوسوم

كيكة العسل الروسية ، من أجمل الكيكات في الشكل والطعم، كما أنها تختلف في طريقة إعدادها عن أنواع الكيك الأخرى، يدخل في مكوناتها عسل النحل والسكر المكرمل وذلك يمنحها طعم مختلف ومميز، كما أن طريقة تسويتها مختلفة عن الكيك العادي، تتكون الكيكة من عدة طبقات بينها الكريمة ويختلف عدد الطبقات حسب الرغبة، طبقة الكريمة تتكون من القشطة الرائبة وكريمة الخفق، ويمكن استخدام الزبادي والكريم شانتيه بدلاً منهم، وسوف نقدم طريقة عمل كيكة العسل الروسية على طريقة آية حبيب. مكونات عمل كيكة العسل الروسية مكونات عمل كيكة العسل الروسية مكونات كيكة العسل سهلة ومتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم مكوناتها وهى كالتالي:- أولاً مكونات طبقة الكيك كوب إلاربع زبدة (180جرام).

كوب سكر (200 جرام).

ثلث كوب عسل نحل (130 جرام).

ملعقة ونصف بيكنج صودا (6 جرام).

3 بيضات.

4 أكواب دقيق متعدد الإستعمالات.

رشة ملح. ثانيا طبقة الكريمة 2 كوب من القشطة الرائبة (ساور كريم).

2 كوب من كريمة الخفق (475مللى).

كوب وربع سكر بودرة (150جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة العمل طريقة العمل سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة العسل الروسية بطريقة سهلة وهى كالتالى:- نضع الزبدة في إناء على النار حتى الذوبان ثم نضيف العسل والسكر، ثم نقلب المكونات حتى يغلى الخليط ثم نضيف البيكنج صودا. نقلب المكونات بسرعة أثناء حدوث الفوران حتى الحصول على قوام مناسب مع إضافة رشة الملح. نرفع الخليط من النار ونتركه ليبرد، ثم نزود البيض تدريجياً مع التقليب المستمر. نضيف الدقيق تدريجياً إلى الخليط السابق مع التقليب بالملعقة، كما أنه يمكن استخدام العجان الكهربائي. نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ونقوم بعجنها باليد حتى الحصول على قوام طرى نسبياً. ندخل العجينة الثلاجة بعد تغطيتها ببلاستيك الطعام لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بفرد قطع العجين علي ورق الزبدة على شكل دوائر. يتم استخدام شكل دائرى لتقطيع العجينة بشكل دوائر(صينية مثلاً)، نرص قطع العجين على صينية مبطنة بورق الزبدة ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية لمدة سبع دقائق فقط، نترك طبقات الكيك لتبرد. ثم نضع مكونات الكريمة مع بعض ونضرب بالمضرب الكهربائي حتى الحصول على قوام متماسك. طريقة تزيين الكيكة طريقة تزين الكيكة تتم بخطوات بسيطة جداً وحسب الرغبة، والطريقة التي نفضلها فمثلاً نستخدم صينية سهلة الفتح، ونضع طبقة من الكيك ثم طبقة من الكريمة، ونكرر الخطوة السابقة حسب الرغبة حتى الحصول على كيكة جميلة، ثم نضع طبقة من الكريمة على سطح الكيكة ثم نزينها ببواقى الكيك المطحون.

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