طريقة عمل كريم النشا والخيار لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتفتيحها ٧ درجات

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كريم النشا والخيار ، أقوى كريم طبيعي تستطيع أن تستخدمه السيدات في إزالة التجاعيد وشد البشرة وتفتيحها بشكل كبير جداً، ويحتوي هذا الكريم على عناصر غذائية تعمل على إزالة التصبغات من الوجه وتقضي على الحبوب والبثور التي تظهر على البشرة، وتسبب إزعاج كبير لأغلب الفتيات والسيدات، وتؤثر على الحالة النفسية لهم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الكريم على فيتامينات ومعادن تعمل على تغذية البشرة وتحل جميع المشاكل التي تتعرض لها في وقت قصير جداً، وينصح المتخصصون في مجال التجميل استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية التي تخلو من المركبات الكيميائية التي تسبب التهابات الجلد واحمراره مثل كريم الحلبة، وكريم البقدونس، وكريم البنجر، وغيرها من الكريمات الأخرى الطبيعية التي تعالج البشرة وتعمل على تبييضها وإعادة الشباب والحيوية لها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخيار في المنزل بخطوات بسيطة.
مكونات عمل كريم النشا والخيار
تحتوي هذه الخلطة على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الخيار.
- علبة فارغة لتعبئة الكريم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخيار بأبسط الطرق وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع فيه عصير الخيار مع النشا، ثم نقلب الخليط بشكل جيد.
- نقوم بوضع المزيج على حمام ماء، ونتركه مدة ٢٠ دقيقة مع التقليب حتى يصبح الخليط كريمي.
- نغسل الوجه بالصابون المناسب للبشرة، ثم نقوم بدهن الكريم على الوجه والرقبة، ونتركه ٣٠ دقيقة.
- نكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناعمة ورطبة وبيضاء وخالية من أي تجاعيد.
فوائد كريم النشا والخيار
يحتوي النشا على فوائد كثيرة للبشرة وهى كما يأتي:-
- يعمل النشا على تفتيح البشرة وتبييضها بشكل سريع جداً.
- يخلص البشرة من حبوب الشباب والبثور، وكذلك البقع الداكنة.
- يقوم النشا بتخليص البشرة من الجلد الميت.
- يحتوي على خصائص مهدئة للالتهابات، لذلك يستخدم في علاج الطفح الجلدي.
- يعمل على إزالة التجاعيد، كما يعيد للبشرة شبابها وحيويتها.
- يخلص البشرة من حروق الشمس، وتهيج الجلد.
- يعمل على تجديد الخلايا، لأنه يحتوي على الحديد.
- يقوم بامتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية.
- يستخدم في بعض حيل المكياج حيث يمكن استخدامه مع أحمر الشفاه اللامع حتى يصبح مطفأ.
الوسوم
كريم النشا والخيار ، أقوى كريم طبيعي تستطيع أن تستخدمه السيدات في إزالة التجاعيد وشد البشرة وتفتيحها بشكل كبير جداً، ويحتوي هذا الكريم على عناصر غذائية تعمل على إزالة التصبغات من الوجه وتقضي على الحبوب والبثور التي تظهر على البشرة، وتسبب إزعاج كبير لأغلب الفتيات والسيدات، وتؤثر على الحالة النفسية لهم، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الكريم على فيتامينات ومعادن تعمل على تغذية البشرة وتحل جميع المشاكل التي تتعرض لها في وقت قصير جداً، وينصح المتخصصون في مجال التجميل استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية التي تخلو من المركبات الكيميائية التي تسبب التهابات الجلد واحمراره مثل كريم الحلبة، وكريم البقدونس، وكريم البنجر، وغيرها من الكريمات الأخرى الطبيعية التي تعالج البشرة وتعمل على تبييضها وإعادة الشباب والحيوية لها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخيار في المنزل بخطوات بسيطة.
مكونات عمل كريم النشا والخيار
تحتوي هذه الخلطة على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من عصير الخيار.
- علبة فارغة لتعبئة الكريم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخيار بأبسط الطرق وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع فيه عصير الخيار مع النشا، ثم نقلب الخليط بشكل جيد.
- نقوم بوضع المزيج على حمام ماء، ونتركه مدة ٢٠ دقيقة مع التقليب حتى يصبح الخليط كريمي.
- نغسل الوجه بالصابون المناسب للبشرة، ثم نقوم بدهن الكريم على الوجه والرقبة، ونتركه ٣٠ دقيقة.
- نكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة ناعمة ورطبة وبيضاء وخالية من أي تجاعيد.
فوائد كريم النشا والخيار
يحتوي النشا على فوائد كثيرة للبشرة وهى كما يأتي:-
- يعمل النشا على تفتيح البشرة وتبييضها بشكل سريع جداً.
- يخلص البشرة من حبوب الشباب والبثور، وكذلك البقع الداكنة.
- يقوم النشا بتخليص البشرة من الجلد الميت.
- يحتوي على خصائص مهدئة للالتهابات، لذلك يستخدم في علاج الطفح الجلدي.
- يعمل على إزالة التجاعيد، كما يعيد للبشرة شبابها وحيويتها.
- يخلص البشرة من حروق الشمس، وتهيج الجلد.
- يعمل على تجديد الخلايا، لأنه يحتوي على الحديد.
- يقوم بامتصاص الزيوت الزائدة من البشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية.
- يستخدم في بعض حيل المكياج حيث يمكن استخدامه مع أحمر الشفاه اللامع حتى يصبح مطفأ.
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