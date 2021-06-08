طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض بطعم رائع وقوام هش جداً

تعد الكيكة الإسفنجية بدون بيض من أفضل أنواع الكيك المحببة للجميع، وخاصة من يعانون من الحساسية ضد البيض أو الذين لا يحبون البيض أو لا يرغبون في رائحته، طريقة إعداد الكيكة سهلة ومميزة ولا تأخذ الكثير من الوقت، يمكن تحضير الكيكة الإسفنجية بدون بيض وبدون حليب للذين يعانون من حساسية ضد الألبان، كما أنها تعطي نفس قوام الكيك العادي ومذاقه الهش الجميل ولا تختلف كثيراً عنه، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض بطعم رائع وبخطوات سهلة جداً داخل المنزل. مكونات عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض مكونات عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض مكونات الكيكة الإسفنجية متاحة ومتوفرة في كل مطبخ وهى كالتالى:- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم 2 ملعقة كبيرة خل.

كوب لبن سائل كامل الدسم.

مقدار كوب من الزيت أو السمن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من محسن الكيك.

بشر قشرة ليمون صغيرة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بدون بيض بسهولة وهى كالتالى:- نسخن الفرن أولاً على درجة حرارة 170 لمدة 15دقيقة، نضع السكر واللبن ونخلطهم بالخلاط الكهربائي ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نضع الخليط في إناء ثم نضيف كوب من الزيت أو السمن مع إضافة بشر قشرة ليمون صغيرة، نقلب المكونات بالملعقة.

ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، نقوم بنخل 2 كوب ونصف من الدقيق ونصف كوب من النشا، نضيف على الدقيق والنشا ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من محسن الكيك.

نضيف الدقيق والنشا على الخليط السابق تدريجياً مع التقليب، ثم نستمر في التقليب حتى الحصول على قوام متجانس خالى من الكتل.

نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالسمن ومبطنة بورق الزبدة، وندخلها الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة حتى تمام النضج، بعد خروج الكيكة من الفرن نتركها لتبرد ثم نقوم بتزينها بالكريمة أو الشوكولاتة. نصائح للحصول على كيكة أسفنجية ناجحة سوف نقد بعض النصائح للحصول على كيك ناجح وهش وهي كما يلي: يجب استخدام دقيق أبيض مخصص للكيك، مع ضرورة نخل الدقيق للتخلص من الشوائب.

إضافة النشا والخل يمنح الكيكة قوام هش ويساعد على ارتفاعها.

استخدام سكر أبيض ناعم يمنح الكيكة لون فاتح من الداخل.

يجب أن يكون قوام خليط الكيك غير سميك، حتى نحصل على كيكة هشة. الوسوم

تعد الكيكة الإسفنجية بدون بيض من أفضل أنواع الكيك المحببة للجميع، وخاصة من يعانون من الحساسية ضد البيض أو الذين لا يحبون البيض أو لا يرغبون في رائحته، طريقة إعداد الكيكة سهلة ومميزة ولا تأخذ الكثير من الوقت، يمكن تحضير الكيكة الإسفنجية بدون بيض وبدون حليب للذين يعانون من حساسية ضد الألبان، كما أنها تعطي نفس قوام الكيك العادي ومذاقه الهش الجميل ولا تختلف كثيراً عنه، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض بطعم رائع وبخطوات سهلة جداً داخل المنزل. مكونات عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض مكونات عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض مكونات الكيكة الإسفنجية متاحة ومتوفرة في كل مطبخ وهى كالتالى:- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم 2 ملعقة كبيرة خل.

كوب لبن سائل كامل الدسم.

مقدار كوب من الزيت أو السمن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من محسن الكيك.

بشر قشرة ليمون صغيرة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بدون بيض بسهولة وهى كالتالى:- نسخن الفرن أولاً على درجة حرارة 170 لمدة 15دقيقة، نضع السكر واللبن ونخلطهم بالخلاط الكهربائي ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نضع الخليط في إناء ثم نضيف كوب من الزيت أو السمن مع إضافة بشر قشرة ليمون صغيرة، نقلب المكونات بالملعقة.

ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، نقوم بنخل 2 كوب ونصف من الدقيق ونصف كوب من النشا، نضيف على الدقيق والنشا ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من محسن الكيك.

نضيف الدقيق والنشا على الخليط السابق تدريجياً مع التقليب، ثم نستمر في التقليب حتى الحصول على قوام متجانس خالى من الكتل.

نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالسمن ومبطنة بورق الزبدة، وندخلها الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة حتى تمام النضج، بعد خروج الكيكة من الفرن نتركها لتبرد ثم نقوم بتزينها بالكريمة أو الشوكولاتة. نصائح للحصول على كيكة أسفنجية ناجحة سوف نقد بعض النصائح للحصول على كيك ناجح وهش وهي كما يلي: يجب استخدام دقيق أبيض مخصص للكيك، مع ضرورة نخل الدقيق للتخلص من الشوائب.

إضافة النشا والخل يمنح الكيكة قوام هش ويساعد على ارتفاعها.

استخدام سكر أبيض ناعم يمنح الكيكة لون فاتح من الداخل.

يجب أن يكون قوام خليط الكيك غير سميك، حتى نحصل على كيكة هشة.

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