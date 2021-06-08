اصنعي فاونديشن أصلي من بيتك بكل سهولة ، عنوان بدأ في التواجد على منصات البحث المختلفة بسبب ارتفاع اسعار مستحضرات التجميل بشكل مبالغ فيه وخاصة الفاونديشن، فهو من المستحضرات التجميلية التي لا غنى عنه فهو يستخدم في إخفاء عيوب البشرة من الحبوب والتصبغات بسبب أشعة الشمس وغيرها من الأمور كما أنه لا يتوجد في لون أو درجة واحدة بل له العديد من الدرجات فكل درجة منه تناسب لون بشرة معين فإذا كنتي تفضيل صنع المستحضرات التجميلية في منزلك فتابعيِ معنا مقال اليوم.

اصنعي فاونديشن أصلي من بيتك بكل سهولة

الفاونديشن أو كريم الأساس في المنزل، البعض يتعجب كثير عن قراءة هذا العنوان بسبب الاعتياد على شراء كافة منتجات التجميل من السنتر والمحلات المختلفة لم نفكر أو نتطرق في البحث عن طريقة إعدادهم في المنزل، ومن المؤكد أن فعالية المستحضرات التي يتم اعدادها في المنزل تكون أفضل من ما يتم شراء بصورة جاهزة وخلوها من المواد الكيميائية كفيل واضح جدًا لنجاحها.

أفضل طريقة ناجحة وأمنه لصنع كريم الأساس في المنزل

مكونات صنع كريم الأساس في المنزل بكل سهولة

2 ملعقة كبيرة من البورده الخاص بكِ.

2 ملعقة من أي كريم مرطب تفضلينه.

حبة من فيتامين “إ”.

كريم خاص بالبشرة.

باستخدام ملعقة قومي بتفتيت مقدار البودرة حتى تصبح ناعمة تمامًا.

قومي بإضافة مقدار كريم المرطب على مقدار البورده ثم ضعي حبوب الفيتامين وقلبيها جيدًا حتي يمتزجون تمامًا حتي يصبح في قوام كريم الأساس الجاهز.

ثم قومي بإضافة كريم البشرة وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجون مرة اخرى.

ضعي الخليط في علبة خاصة بك واستخدميه في الوقت الذي تفضيلية.

طريقة تحضير كريم الأساس في المنزل بكل سهولة