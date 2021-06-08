4 ماسكات الكركم السحرية لتفتييح البشرة والتخلص من البقع السواء

يعد الكركم من الماسكات المفيدة جداً للبشرة، حيث أن الكركم يساهم في تفتيح البشرة بشكل كبير، ويمنحها الإشراق والنضارة، لأنه يقلل من إنتاج الميلانين ويحتوي أيضا على فيتامين سي، وهو يساعد في تكوين الكولاجين وفيتامين ب الذي يحفز في إنتاج الخلايا الجديدة، وتعتمد الكثير من السيدات على الكركم في تفتيح لون بشرتها بشكل كبير. الطريقة الأولى الطريقة الأولى المكونات ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة عصير الليمون. طريقة الاستخدام في طبق يتم وضع الكركم وعصير الليمون ويتم مزجهم حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم تجفيفه بالمنشفه.

يتم وضع الخليط على الوجه ويوزع جيدا ويترك لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء وينشف.

تكرر العملية يوميا حتى نحصل على أفضل نتيجة مرغوبة. الطريقة الثانية الطريقة الثانية المكونات ملعقة صغيره كركم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة حليب. طريقة الاستخدام في وعاء يتم وضع المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة.

يتم غسل الوجه وتنظيفه وتجفيفه بالمنشفة.

يتم وضع الخليط على الوجه ويوزع جيدا ويترك لمدة نصف ساعة.

تكرر العملية اربع مرات بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرغوب بها. الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة المكونات ملعقة كبيرة كركم.

ثمرة طماطم. طريقة الاستخدام يتم ضرب ثمرة الطماطم في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عصير طماطم.

يتم وضع العصير في إناء ونقوم بوضع الكركم حتى نحصل على خليط كريمي.

يتم تنظيف الوجه والرقبة بالماء و تجفيفها بالمنشفة ويتم وضع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء وتجفيفه.

تكرر العملية مرتين بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرغوب بها. الطريقة الرابعة الطريقة الرابعة المكونات ثمرة بطاطس صغيرة.

ملعقة كبيرة كركم. طريقة الاستخدام نقوم بتقشير البطاطس وغسلها ثم نبشرها بالمبشرة اليدوية.

نقوم بعصر البطاطس المبشورة جيدا وتصفيتها من العصير الموجود بها.

ناخد العصير ونقوم بوضع الكركم حتى نحصل على مزيج سائل.

يتم وضع المزيج على الوجه حتى يجف تماما.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم تجفيفه بالمنشفه.

تكرر العملية مرتين بالأسبوع. الوسوم

يعد الكركم من الماسكات المفيدة جداً للبشرة، حيث أن الكركم يساهم في تفتيح البشرة بشكل كبير، ويمنحها الإشراق والنضارة، لأنه يقلل من إنتاج الميلانين ويحتوي أيضا على فيتامين سي، وهو يساعد في تكوين الكولاجين وفيتامين ب الذي يحفز في إنتاج الخلايا الجديدة، وتعتمد الكثير من السيدات على الكركم في تفتيح لون بشرتها بشكل كبير. الطريقة الأولى الطريقة الأولى المكونات ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة عصير الليمون. طريقة الاستخدام في طبق يتم وضع الكركم وعصير الليمون ويتم مزجهم حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم تجفيفه بالمنشفه.

يتم وضع الخليط على الوجه ويوزع جيدا ويترك لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء وينشف.

تكرر العملية يوميا حتى نحصل على أفضل نتيجة مرغوبة. الطريقة الثانية الطريقة الثانية المكونات ملعقة صغيره كركم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة حليب. طريقة الاستخدام في وعاء يتم وضع المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة.

يتم غسل الوجه وتنظيفه وتجفيفه بالمنشفة.

يتم وضع الخليط على الوجه ويوزع جيدا ويترك لمدة نصف ساعة.

تكرر العملية اربع مرات بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرغوب بها. الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة المكونات ملعقة كبيرة كركم.

ثمرة طماطم. طريقة الاستخدام يتم ضرب ثمرة الطماطم في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عصير طماطم.

يتم وضع العصير في إناء ونقوم بوضع الكركم حتى نحصل على خليط كريمي.

يتم تنظيف الوجه والرقبة بالماء و تجفيفها بالمنشفة ويتم وضع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء وتجفيفه.

تكرر العملية مرتين بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرغوب بها. الطريقة الرابعة الطريقة الرابعة المكونات ثمرة بطاطس صغيرة.

ملعقة كبيرة كركم. طريقة الاستخدام نقوم بتقشير البطاطس وغسلها ثم نبشرها بالمبشرة اليدوية.

نقوم بعصر البطاطس المبشورة جيدا وتصفيتها من العصير الموجود بها.

ناخد العصير ونقوم بوضع الكركم حتى نحصل على مزيج سائل.

يتم وضع المزيج على الوجه حتى يجف تماما.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم تجفيفه بالمنشفه.

تكرر العملية مرتين بالأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 4 ماسكات الكركم السحرية لتفتييح البشرة والتخلص من البقع السواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.