طريقة عمل كيكة النشا اللذيذة بدون دقيق بخطوات سهلة وطعم رائع

تتميز كيكة النشا ، بأنها من أنواع الكيك الهش الطري الذي يتميز بلون أبيض جميل ومذاقه لذيذ جداً، كما أن النشا يحتوي على فوائد عديدة للجسم، ومن المعتاد تحضير الكيك بالدقيق العادي أو الفاخر ولكن كيك النشا يتميز بأنه بدون دقيق ولكن يعطي مذاق شهي وهش، ويقدم قطع الكيك دائماً بجانب كوب الشاي أو كوب من الحليب الساخن في وجبة الإفطار أو بين الوجبات الرئيسية، وهناك أنواع عديدة من الكيك منها كيكة الزبادي والكيكة العادية وكيكة الشوكولاتة وأنواع أخري كثيرة، ويتميز تقديم الكيك بأنه يمكن تقديمه بطرق كثيرة منها استخدام السكر البودرة أو استخدام الشوكولاتة وقطع الفاكهة، ويعد أيضاً من الحلويات الصحية والمغذية التي يمكن تقديمها للأطفال والكبار والاستمتاع بمذاقها الطيب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة النشا بطريقة سهلة وخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل كيكة النشا اللذيذة

تعتبر مكونات الكيكة مكونات بسيطة جداً ومغذية للجسم وهي كما يلي:ـ

2 كوب من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

4 بيضات.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

كيس بيكنج بودر.

للتزين سكر بودرة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كيكة النشا الهشة من أبسط ما يكون وتتم باتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء كبير ونضع به البيض مع السكر والفانيليا، ثم نخلط المكونات باستخدام المضرب الكهربائي. نستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات ويصبح لونها أبيض فاتح، ثم يضاف الزيت ونستمر في الخلط. يضاف النشا مع البيكنج بودر إلي الخليط السابق، ونخلط المكونات بشكل جيد حتي تتجانس تماماً. يصب الخليط في قالب الكيك المدهون بقليل من الزيت ورشة من الدقيق. تدخل الكيكة الفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة ما بين 35 إلي 45 دقيقة حتي ترتفع وتنضج تماماً. ثم نخرجها من الفرن وتزين بالسكر البودرة وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد النشا للجسم

تعتبر للنشا فوائد كثيرة سنذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ