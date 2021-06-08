طريقة عمل خبز بالخضار والجبن بطريقة سهلة وشهية وصحية وبمذاق مميز ولذيذ

خبز بالخضار والجبن ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذ والصحية والشهية والخفيفة على المعدة أيضاً، والتي تصلح لوجبة العشاء، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى أنه يعد وجبة غذائية متكاملة، ويتميز خبز بالخضار والجبن بقيمته الغذائية العالية، نظراَ لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة مثل الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والكربوهيدرات والنشويات والأملاح الهامة لصحة الجسم، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي الذي لا مثيل له، وشكله الجذاب والخرافة أيضاً، كما أن طريقة تحضيره سهلة، وكذلك مكوناته بسيطة جداً، كما أنه يحظى بإقبال الكثير، ونال على إعجاب الجميع أيضاً، فهو محبب ومفضل لدى الصغار والكبار، وتحرص ربات البيوت على إعداد خبز بالخضار والجبن لكي تقدمه لأفراد أسرتها، وذلك لما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة خبز الثوم بالجبن وسوف ينال إعجابكم، ويجعلكم تحضرونه كل يوم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات خبز بالخضار والجبن وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات خبز بالخضار والجبن

يتكون خبز بالخضار والجبن من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة فلفل أصفر كبير مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر كبير مفروم ناعم.

عدد 1 بصل أخضر مفروم ناعم.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

حبة بطاطس كبيرة مفرومة ناعم.

بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

200 جم دقيق مخبوزات.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

190 مل حليب دافئ.

30 جم زبدة مذابة.

140 جم جبنة موزاريلا مبشورة (كما يمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها من الخارج وتوفيرأموالكم).

حلقات طماطم صغيرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز بالخضار والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والملح والسكر ونخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والخميرة الفورية والحليب الدافئ، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الزبدة المذابة ونخلطهم جيداً.

نضيف الخضار المفروم ناعم ونخلطهم جيداً.

ثم نحضر قالب مقاس 20 سم ونضع فيه ورقة خبز أو زبدة، ثم نسكب فيه الخليط ونساويه جيداً.

ثم نضع القالب في مكان دافئ عند درجة حرارة تتراوح ما بين 30 إلى 36 درجة مئوية حتى يختمر الخليط لمدة ساعة تقريباَ.

بعد الاختمار نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نزينه بحلقات طماطم صغيرة.

ثم ندخل القالب في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة تقريباً (قد تختلف حسب مواصفات الفرن).

ثم نخرج القالب من الفرن، ثم نفك القالب، ونقدم خبز بالخضار والجبن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل خبز بالجبن

المقادير

خبز التوست (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التوست في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج).

جبنة موزاريلا مبشورة.

بسطرمة أو سوسيس.

ثوم بودر.

زبدة.

نحضر خبز التوست، ثم ندهنه بالزبدة، ثم نضع عليه شرائح سوسيس أو بسطرمة، وأخيراً جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نرش على الوجه ثوم بودر. ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نرص الخبز في صينية فرن، ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق حتى تذوب الجبنة. نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدم خبز بالجبن في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير