وصفة سهلة وسريعة لتحضير البسبوسة في عشر دقائق في المنزل

تعتبر عمليات تحضير الطعام في تلك الفترة أصبح لها بدائل تحت عنوان وجبات سهلة التحضير أو وجبات العشر دقائق التي نلاحظ الإقبال الكبير عليها من خلال إحصائيات البحث حيث فئة مستخدمي المطبخ في تلك الفترة لا تعتبر الفئة التي من هوايتها المطبخ ولكن يلزم الأمر لوجبات وحلويات شهية للتناول ويعتبر هذا السبب هو سبب ظهور وجبات وحلويات سريعة التحضير، يحتاج الجسم يومياً إلي الحلويات بمقدار وليس بكميات كبيرة لتجنب مخاطر الإفراط في تناول الحلويات ومن أمثلة الحلويات التي يمكن تحضيرها يومياً دون الشعور بتكاليف كبيرة حيث تعتبر جميع مكوناتها من المنزل مثل البسبوسة وموضوع اليوم هو طريقة تحضير البسبوسة بطريقة سهلة في وقت قصير للتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة المكونات: كأس سكر بودره.

كأسين من الزبادي الطازج ويفضل أن يكون خالي الدسم.

نصف كيلو جرام من السميد.

نصف كأس من الزيت.

كيس بيكنج بودر.

رشة ملح.

فنجان من جوز الهند المبشوره.

نستخدم المكسرات المتاحه للتزيين. طريقة التحضير: أولاً تحضير طبق العجانة الكبير ونضع به السميد المنخول ثم إضافة جوز الهند بمعني أوضح أن يتم وضع جميع المكونات الجافة أولاً وسكب السكر ومسحوق البيكنج بودر والملح ونستمر بتقليبهم بملعقة جافة حتى تتجانس جميع المكونات الجافة معاً. إضافة الزيت النباتي ثم سكب الزبادي ومباشرة العجن باليدين حتى تتحكم في ملمس العجينة بحيث تصبح في النهاية ناعمة. نحضر صينية صغيرة الحجم تكون مناسبة لهذه الكمية ووضع ملعقة من الزبدة وفردها ثم وضع الخليط ونقوم بوضع فستق أو حبات من اللوز في الأعلي ثم وضع صينية البسبوسة في الفرن بحيث يسبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعند إخراجها من الفرن نقوم بوضع القطر بارداً عليها ويمكنك تقطيعها وتقديم البسبوسة بعد ذلك. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر عمليات تحضير الطعام في تلك الفترة أصبح لها بدائل تحت عنوان وجبات سهلة التحضير أو وجبات العشر دقائق التي نلاحظ الإقبال الكبير عليها من خلال إحصائيات البحث حيث فئة مستخدمي المطبخ في تلك الفترة لا تعتبر الفئة التي من هوايتها المطبخ ولكن يلزم الأمر لوجبات وحلويات شهية للتناول ويعتبر هذا السبب هو سبب ظهور وجبات وحلويات سريعة التحضير، يحتاج الجسم يومياً إلي الحلويات بمقدار وليس بكميات كبيرة لتجنب مخاطر الإفراط في تناول الحلويات ومن أمثلة الحلويات التي يمكن تحضيرها يومياً دون الشعور بتكاليف كبيرة حيث تعتبر جميع مكوناتها من المنزل مثل البسبوسة وموضوع اليوم هو طريقة تحضير البسبوسة بطريقة سهلة في وقت قصير للتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة المكونات: كأس سكر بودره.

كأسين من الزبادي الطازج ويفضل أن يكون خالي الدسم.

نصف كيلو جرام من السميد.

نصف كأس من الزيت.

كيس بيكنج بودر.

رشة ملح.

فنجان من جوز الهند المبشوره.

نستخدم المكسرات المتاحه للتزيين. طريقة التحضير: أولاً تحضير طبق العجانة الكبير ونضع به السميد المنخول ثم إضافة جوز الهند بمعني أوضح أن يتم وضع جميع المكونات الجافة أولاً وسكب السكر ومسحوق البيكنج بودر والملح ونستمر بتقليبهم بملعقة جافة حتى تتجانس جميع المكونات الجافة معاً. إضافة الزيت النباتي ثم سكب الزبادي ومباشرة العجن باليدين حتى تتحكم في ملمس العجينة بحيث تصبح في النهاية ناعمة. نحضر صينية صغيرة الحجم تكون مناسبة لهذه الكمية ووضع ملعقة من الزبدة وفردها ثم وضع الخليط ونقوم بوضع فستق أو حبات من اللوز في الأعلي ثم وضع صينية البسبوسة في الفرن بحيث يسبق تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعند إخراجها من الفرن نقوم بوضع القطر بارداً عليها ويمكنك تقطيعها وتقديم البسبوسة بعد ذلك. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة سهلة وسريعة لتحضير البسبوسة في عشر دقائق في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.