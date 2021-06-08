طريقة عمل كيكة الهوهوز بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وشهي وأحلى من الجاهزة

كيكة الهوهوز ، محببة لدي الأطفال وذات شكل فريد، كما أنها تعد بمكونات متوفرة لدى أغلب الناس، وأيضا يمكن اعدادها بوقت قصير وبأقل جهد، كذلك كيكة الهوهوز تتميز بمذاق خاص وفريد، وهناك أصناف عدة من الكيك يمكنكم تجربتها مثل كيكة قدرة قادر، وكيكة السويسرول اللذيذة، وكيكة الجاتوه وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الهوهوز بطريقة سهلة وبمذاق أحلى من الجاهز.

مكونات كيكة الهوهوز

كيكة الهوهوز من أسهل الوصفات التي يمكن صنعها بأقل مجهود ومكوناتها كالتالي: –

خمس ملاعق معيارية كبيرة من الدقيق أوما يعادل 55 جرام من الدقيق.

ثلث كوب من السكر أوما يعادل 80 جرام من السكر.

ملعقة معيارية كبيرة من الكاكاو الخام أو ما يعادل 10 جرام من الكاكاو الخام.

2 بياض بيضة.

٢ صفار بيضة.

ربع كوب من الحليب أو ما يعادل ٥٠ جرام من الحليب.

40 مللي من الزيت أو ما يعادل ثلاث ملاعق كبار.

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر أو ما يعادل ثلاثة جرام.

رشة ملح.

مكونات الكريمة للحشو

ثلث كوب من الكريم شانتيه البودرة.

ربع كوب من الماء المثلج.

مكونات صوص الشوكولاتة

150 جرام من الشوكولاتة.

ثلاث ملاعق كبار من الزيت.

طريقة التحضير

عملية تحضير كيكة الهوهوز سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من العناء ويمكنك إعدادها في وقت قليل، وهي كالتالي:

أولا نقوم بخلط المواد الجافه مع بعضها ألا وهي الدقيق والبيكنج بودر والملح والكاكاو.

بعد ذلك نقوم بضرب بياض البيض مع رشة من الملح بالمضرب الكهربائي ونضيف إليه ثلاثة أرباع كمية السكر بالتدريج ونستمر في الخفق حتى يأخذ القوام الكريمي.

ثم نتركه جانبا ونقوم بخفق صفار البيض بالمضرب الكهربائي ونضيف اليه الفانيليا وكمية السكر المتبقية.

ثم بعد ذلك نضيف خليط الدقيق والكاكاو إلى الصفار ونضربه بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضيف اليه ملعقتين من بياض البيض الذي قمنا بخفقه حتى أخذ القوام الكريمي ونخلطهم بالمضرب، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق وصفار البيض علي خليط بياض البيض والسكر ونقلبه بالملعقة تقليبا خفيفا حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بصبه على صينية أو صاج بمقاس 36*26 سم، وأثناء تحضير الكيكة نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 170 حتى يسخن بعد ذلك ندخل الصاج في الفرن لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بإخراج الكيكة وسمكها تقريبا لا يتجاوز 1 سنتيمتر، بعد ذلك نقوم بتقطيع الكيكة الى ثلاث مستطيلات بحيث نقوم بلف كل مستطيل للفتين فقط ونقوم بوضع الكريمة على طول الكيكة ثم نقوم بلفها ونتركها حتى تبرد.

نقوم بوضع ربع كوب من الماء المثلج على ثلث كوب من الكريم شانتيه البودرة ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ القوام الكريمى، وبذلك ويكون جاهز للاستخدام في أي وقت.

طريقه تحضير صوص الشوكولاتة للتغطية نقوم ببشر 150 جرام من الشوكولاتة ونقوم بتذويبهم على حمام ماء ونضيف اليهم 3 ملاعق من الزيت.

وعندما تبرد الكيكة نقوم بتقطيعها لقطع صغيرة حسب الرغبة ونغمرها في الشوكولاتة السائلة، ثم نقوم بإخراجها ووضعها في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة التي قمنا بتغطية الكيك بها، ثم نقوم بإخراجها من الثلاجة عندما تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقه تحضير الكريم شانتيه للحشو