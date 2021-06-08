أقوي وأسرع وصفة لتنعيم الشعر الجاف والخشن في ساعة بدون كيراتين، الشعر الجاف والخشن هو أمر مزعج للكثير من الفتيات حيث أنهن يرغبن دائماً في الحصول علي شعر ناعم حتي تشعر بالثقة بالنفس،ولهذا تلجأ إلي الذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين لتتمتع بشعر كالحرير ولكن هذا ليس الحل المثالي للتخلص من مشكلة جفاف وخشونة الشعر، حيث يدخل في تركيب هذه المنتجات مواد كيميائية ضارة بالشعر وتسبب له التلف والتقصف علي المدي البعيد كما أنها باهظة الثمن وليست في متناول الجميع، في حين أنه توجد بدائل طبيعية آمنة علي الشعر وتمنحك نتيجة فعالة دون أي أثار جانبية علي الشعر.

وصفة سريعة المفعول لتنعيم الشعر الجاف والخشن حرير بديل الكيراتين

تنعيم الشعر الجاف والخشن هو حلم ليس من المستحيل تحقيقه لكل النساء وذلك لأنه من المعروف أن الشعر يتعرض للكثير من العوامل التي تؤثر علي مظهره الخارجي، مما تترك الشعر جاف وغير صحي ولكن يمكنك استخدام وصفات طبيعية تقوم بحماية الشعر من الجفاف والخشونة وتجعلك تحصلين علي الشعر الناعم، ولهذا سوف أقدم لكم خلطة منزلية سريعة المفعول لتنعيم الشعر الجاف والخشن بدون أي مواد كيميائية.

وصفة البيض والموز لتنعيم الشعر الجاف والخشن حرير في أسرع وقت

يتميز البيض بتوافر نسبة كبيرة من البروتين الهام لصحة الشعر كما يعد علاج فعال للتخلص من جفاف وخشونة الشعر، كما يحتوي علي معادن وفيتامينات ضرورية لزيادة نعومة وترطيب الشعر، والموز يحتوي علي زيوت طبيعية وفيتامينات هامة للحفاظ علي نعومة الشعر كما يقوم بحماية الشعر من التلف ويعالج تقصف الأطراف.

بيضة كاملة.

ثمرة من الموز الناضج.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت فيتامين E.

مكونات وصفة تنعيم الشعر الجاف والخشن في ساعة بدون كيراتين

قومي بوضع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجيها جيداً حتي تحصلي علي قوام كريمي ومتجانس.

يتم وضع الوصفة علي الشعر بالكامل ثم يلف ويغطي بغطاء بلاستيكي وتترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي وتستخدم الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظي نعومة ولمعان الشعر من أول استخدام.

طريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر الجاف والخشن في ساعة وكيفية الاستخداموصفة الأفوكادو والعسل لتنعيم الشعر الجاف والخشن بديل الكيراتين

الأفوكادو من المكونات الطبيعية الغنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تعمل علي تنعيم الشعر كما يساعد علي التخلص من جفاف وخشونة الشعر وزيادة ترطيبه من الداخل، والعسل يحتوي علي خصائص مرطبة قوية تقوم بتوفير الرطوبة اللازمة لفروة الرأس مما يجعل الشعر ناعم وأملس.

1/2 ثمرة من الأفوكادو الطازج.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم.

في وعاء عميق قومي بهرس ثمرة الأفوكادو جيداً حتي تصبح ناعمة ثم أضيفي العسل وزيت السمسم وامزجي المكونات حتي تتجانس.

توضع الوصفة علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك برفق ثم يغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو الخفيف للحفاظ علي رطوبة الشعر وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لشعر أكثر نعومة وترطيب.

مكونات وصفة تنعيم الشعر الجاف والخشن في وقت سريعطريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدام لشعر ناعم حريروصفة جل الصبار وماء الورد لتنعيم الشعر الجاف والخشن وداعاً للكيراتين

جل الصبار يساعد علي تغذية الشعر وتنعيمه كما أنه مرطب قوي وفعال في التخلص من جفاف وخشونة الشعر، وهذا لاحتوائه علي مضادات أكسدة وأحماض دهنية ترطب الشعر من الجذور وتمنحه ملمس ناعم، وماء الورد يقلل من جفاف الشعر حيث يعد مرطب وبلسم طبيعي للشعر، وذلك لأنه يقوم بتوفير الترطيب والنعومة للشعر مما يجعله أكثر لمعان.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

فنجان صغير من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من الجليسرين الطبي.

بضع قطرات من أي زيت عطري.

قومي بوضع المكونات في وعاء نظيف وامزجيها جيداً حتي تحصلي علي قوام كريمي.

توضع الوصفة علي الشعر وفروة الرأس من الجذور حتي الأطراف مع التدليك بلطف.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

تستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعياً مع الاستمرار للحصول علي أفضل النتائج لشعر ناعم ولامع.

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