صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح لامع وقوي بأسهل طريقة واقل تكاليف

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح لامع وقوي، ترغب الكثير من الفتيات في إحداث بعض التغيرات في مظهرهم لذلك يلجأون إلى تغيير لون الشعر وذلك باستخدام الصبغات ولكنهم قد يخافون قليلا من المواد الكيميائية المتواجدة داخل الصبغة، لذلك نقدم لكم طرق بسيطة وغير ضارة للشعر.

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح لامع وقوي

قد تبحث الكثير من الفتايات عن الطريقة الصحيحة الامنه لصبغ الشعر منهم من يبحث عن اللون الزيتونى الغامق ومنهم من يبحث عن اللون الزيتونى الفاتح والان سوف نقدم لكم الان طريقتين لصبغ الشعر باللون الزبتونى الغامق والفاتح .

عبوة صبغة لون اشقر رمادي فاتح.

كريم مرطب.

أربعة ملاعق صغيرة من بودرة الميش.

مقدار قليل من الخضر مع هيدروكسيد 20% وهو ما يعادل ربع علبة.

نصف عبوة رمادي مكثف.

أربعة ملاعق صغيرة من هيدروكسيد عيار 40%.

نصف عبوة صبغة اشقر زيتي.

مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح

قسمي الشعر إلى أقسام متساوية ثم طبقي عليه الكريم المرطب مع الماء.

احضري إناء وضعي به بودرة هيدروكسيد عيار 40 وبودرة الميش ومقدار مناسب من الكريم المرطب، ثم امزجي المكونات جيدا وضعيها علي الشعر بالكامل فيما عدا الجذور.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة وإلى أن تأخذ اللون الأصفر ثم اغسليها جيدا بالماء وجففيها.

في إناء آخر ضعي هيدروكسيد 20 وصبغة الأشقر الرمادي المكثف مع الرمادي الفاتح بالإضافة إلى الصبغة الأشقر الزيتوني.

اخلطي المكونات جيدا وضعيهم على الشعر بالكامل لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الزيتونى الفاتح

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق

مكونات صبغ الشعر باللون الزتويتوني

أربعة ملاعق صغيرة من بودرة سحب اللون.

ثلث علبة من اللون الأخضر بالإضافة إلى هيدروكسيد 20 %.

خمسة ملاعق صغيرة من الهيدروكسيد عيار 40 %.

عبودة من صبغة الشعر الأشقر الفاتح جدا وأخرى من الأشقر الرمادي.

ضعي بودرة سحب اللون مع هيدروكسيد عيار 40 في وعاء واخلطي جيدا ثم ضعيهم على الشعر بعد تقسيمه.

بعد مرور نصف ساعة اغسلي الشعر جيدا بواسطة الماء.

في وعاء آخر ضعي اللون الأخضر مع صبغة الشعر الرمادي الفاتح والرمادي مع هيدروكسيد 20 وامزجيهم جيدا.

مع صبغة الشعر الرمادي الفاتح والرمادي مع هيدروكسيد 20 وامزجيهم جيدا. ضعي الخليط على الشعر بالكامل لمدة ثلث ساعة إلى أن يأخذ اللون المطلوب ثم اغسليه جيدا بالماء والشامبو.

طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني