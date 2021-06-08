طريقة عمل كفتة الحاتي بطعم المطاعم وأسرارها اللي تخليها متكشش ولا تتفك منك فاطمة أبو حاتي

تعتبر كفتة اللحم المفروم من أفضل أنواع الوجبات السريعة، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة، وهي محببة بشكل كبير للغاية من قبل الكبار والصغار، وهي طرق مختلفة ومتعددة لعمل الكفتة، وكفتة الحاتي من أشهر الطرق التي يتم عمل الكفتة بها، والتي تشتهر بشكل كبير في المطاعم، ونظراً على حرص ربات البيوت على عمل كل الأكلات التي يحبها أفراد أسرتها في البيت بسبب انتشار الفيروسات والأوبئة في القت الحالي، تبحث عن أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي وبنفس طعم المطاعم، ولذلك نقدم لكل أم طريقة عمل كفتة الحاتي بطعم المطاعم وأسرارها اللي تخليها متكشش ولا تفك منك للشيف فاطمة أبو حاتي، وهنا طريقة عمل عيش الصاج.

مكونات كفتة الحاتي:

أهم ما يميز كفتة الحاتي سهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة للغاية والغير مكلفة ومتوفرة في المطبخ، ومكوناتها هي:

كيلو لحمة مفروم وعليها ربع كيلو لية ضاني.

ربع كيلو برغل ناعم.

2 بصلة متوسطة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة جوز الطيب.

ملح.

فلفل أسود.

نقوم بتنقية البرغل للتخلص من أي شوائب به، ونقوم بغسله جيداً وتصفيته.

نضيف عليه اللحم المفروم والبصل الخالي من الماء والملح والفلفل الأسود وجوز الطيب والبيكنج بودر، ونعجن المكونات جيداً للتجانس معاً.

نحضر ماء البصل ونضع عليها ملعقة كبيرة زيت، ونقوم بتشكيل الكفتة على الشيخ المخصصة لها مع تبليل اليدين بمزيج ماء البصل والزيت.

يتم رص أسياخ الكفتة على الشواية مع التقليب على الجانبين حتى تنضج وتتحمر.

ويتم إشعال قطعة من الفحم ويتم إطفائها بملعقة من الزبدة ونضعها في منتصف الكفتة ونغطيها لتأخذ طعم الفحم.

تقدم الكفتة بجانب الخبز والسلطات والطحينة والبطاطس المحمرة.

طريقة التحضير: