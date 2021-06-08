طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير بطريقة اشهر المطاعم المكسيكية المميزة

طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير ، تعتبر هذه من الآكلات التي يحب تناولها الكثيرون وخاصة الأطفال والشباب كما أنها تعد واحدة من الوجبات الأساسية لهم كل يوم ويترددون على كثير من المطاعم المتخصصة في تحضيرها، ولكن هذا يجعل الأمهات منزعجين قليلاً حلات وخلا لعدم تناولهم الأطعمة التي تقوم بتحضيرها في المنزل ويقبلون على تناول الطعام من المحلات وخلافه وهذا يشعر بالخوف على صحتهم لذلك تبحث كثيراً عن طرق تساعدها في تحضير كل ما يحبون. طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير لكل أم تحب أن تقدم البيض بطريقة جديدة ومختلفة إليك سيدتي طريقة تحضير بوريتو البيض في البيت بهذه الطريقة: المقادير: 12 بيضة.

13 شريحة تورتيلا.

12 شريحة بيف بيكون.

1,5 كوب جبن شيدر مبشور.

2/1 كوب بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: قومي بوضع طاسة على النار يوضع بها بيف بيكون وعليك بتحريكه حتى يتم قليه ويصبح مقر مش.

ثم يتم رفعه من على النار ووضعه فوق مناديل المطبخ حتى يتم التخلص من كمية الزيوت الزائدة به.

ثم عليك بالاحتفاظ بملعقتين من الزيت الناتج عن قلي البيف بيكون ثم يتم وضعه في طاسة جديدة وتركيه حتى أن يصبح ساخن ومن ثم يتم وضع البيض وقلبيه حتى أن يصبح ناضج تماماً.

على سطح جاف قومي بوضع شرائح التورتيلا ومن ثم يضاف له ملعقتين كبيرتين من البيض على كل شريحة.

فوق البيض يتم وضع كمية مناسبة من البصل والجبن الشيدر المبشور ويتم وضع شريحة بيف فوق كل شريحة تورتيلا أو يمكن أن يتم تفتيتها كما ترغبين.

ثم يتم لف شريحتين التورتيلا ولفها بورق الزبدة في صورة ساندويتش تورتيلا ثم عليك بوضعه في صينية الفرن وتركيه على درجة حرارة 180 ولمدة 10 دقائق ثم اخرجيها وضعيها في طبق التقديم. الوسوم

طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير ، تعتبر هذه من الآكلات التي يحب تناولها الكثيرون وخاصة الأطفال والشباب كما أنها تعد واحدة من الوجبات الأساسية لهم كل يوم ويترددون على كثير من المطاعم المتخصصة في تحضيرها، ولكن هذا يجعل الأمهات منزعجين قليلاً حلات وخلا لعدم تناولهم الأطعمة التي تقوم بتحضيرها في المنزل ويقبلون على تناول الطعام من المحلات وخلافه وهذا يشعر بالخوف على صحتهم لذلك تبحث كثيراً عن طرق تساعدها في تحضير كل ما يحبون. طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير لكل أم تحب أن تقدم البيض بطريقة جديدة ومختلفة إليك سيدتي طريقة تحضير بوريتو البيض في البيت بهذه الطريقة: المقادير: 12 بيضة.

13 شريحة تورتيلا.

12 شريحة بيف بيكون.

1,5 كوب جبن شيدر مبشور.

2/1 كوب بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: قومي بوضع طاسة على النار يوضع بها بيف بيكون وعليك بتحريكه حتى يتم قليه ويصبح مقر مش.

ثم يتم رفعه من على النار ووضعه فوق مناديل المطبخ حتى يتم التخلص من كمية الزيوت الزائدة به.

ثم عليك بالاحتفاظ بملعقتين من الزيت الناتج عن قلي البيف بيكون ثم يتم وضعه في طاسة جديدة وتركيه حتى أن يصبح ساخن ومن ثم يتم وضع البيض وقلبيه حتى أن يصبح ناضج تماماً.

على سطح جاف قومي بوضع شرائح التورتيلا ومن ثم يضاف له ملعقتين كبيرتين من البيض على كل شريحة.

فوق البيض يتم وضع كمية مناسبة من البصل والجبن الشيدر المبشور ويتم وضع شريحة بيف فوق كل شريحة تورتيلا أو يمكن أن يتم تفتيتها كما ترغبين.

ثم يتم لف شريحتين التورتيلا ولفها بورق الزبدة في صورة ساندويتش تورتيلا ثم عليك بوضعه في صينية الفرن وتركيه على درجة حرارة 180 ولمدة 10 دقائق ثم اخرجيها وضعيها في طبق التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة بوريتو البيض الرائع الخطير بطريقة اشهر المطاعم المكسيكية المميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.