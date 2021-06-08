صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني بمكونات منزلية دون الذهاب إلى صالون التجميل

صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني بمكونات منزلية، الحواجب لها دور أساسي في تحديد الوجه، كما تسعى كل فتاة إلى إظهار جمالها بأي شكل من الأحوال سواء كان صبغ الحواجب وصبغ الشعر وكلاهما يعطيان مظهراً جذاباً للوجه، فقد تلجأ الفتاة إلى صبغ الحواجب في صالون التجميل بأسعار باهظة، بخلاف أنها تحتوي على مواد كيميائيه قد تضر بشعر الحاجب، ولكن هناك مواد طبيعية مختلفة تعمل على صبغ الحواجب باللون الذي تفضلينه سواء كان بالحناء أو القهوة، أو بالنسكافيه، فكلاهما يعطينا اللون البني الفاتح والغامق، ويعطيان مظهراً جذاباً، يمكنكم متابعتنا من خلال المقال للتعرف على صبغة الحواجب طبيعياً باللون البني.

صبغ الحواجب باللون البني بمكونات منزلية

هناك عدة مكونات طبيعية تساعد في صبغ الحواجب باللون البني بعيداً عن المواد الكيميائيهً، يمكنك التعرف عليها من خلال الخطوات التالية:

صبغ الحواجب بالنسكافيه

المكونات

كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كاكاو.

ملعقة كركم.

2 ملعقة نسكافيه.

ربع كوب زيت سمسم.

2 عبوة صغيرة أوكسجين.

طريقة التحضير

نحضر إناء صغير ونضع فيه كافة المكونات المذكورة ويتم مزجهم معاً حتى الحصول على خليط متجانس.

ثم بإستخدام فرشاة يطبق الخليط على الحواجب وتركه لمدة نصف ساعة.

ثم باستخدام قطنة يتم مسح الحاجب ثم يغسل بالماء الفاتر.

صبغ الحواجب بالقهوة

المكونات

ملعقة كاكاو.

مقدار ملعقة عسل.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند.

مقدار 2 ملعقة كبيرة قهوة.

طريقة التحضير

نحضر إناء ويوضع فيه القهوة والكاكاو ويتم مزجهم معاً، بعد ذلك يتم إضافه زيت جوز الهند والعسل و يتم مزج المكونات معاً.

ثم بإستخدام فرشاة رفيعة يطبق المزيج على الحواجب، ويترك لمدة ربع ساعة ثم يمسح بواسطة قطنة مبللة ثم يغسل بالماء الفاتر.

صبغ الحواجب بالحناء

المكونات

ملعقة شاي مغلي.

ملعقة حناء.

رشة كركم .

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

يحضر إناء يوضع فيه الحناء والشاي المغلي، ويتم مزجهم جيداً.

بعد ذلك يتم إضافه الكركم وعصير الليمون ويتم خلط المكونات معاً.

يطبق الخليط على الحواجب و يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

ملاحظة: إذا كنت تريدين صبغ الحواجب باللون البني الغامق يمكنك ترك الصبغة على الحواجب فترة أطول.