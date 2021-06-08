أسهل طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بكل أسرار نجاحها

الكب كيك من أشهى الحلويات الغربية التي يحبها الجميع لما لها من طعم مميز عن الكيك العادية، غير أنها مفيدة جداً لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، وتعمل على تهدئة الأعصاب والإحساس دائماً بالراحة النفسية، فهى تعد وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية ولكن يجب علينا عدم الإكثار من تناولها كي نستفاد بكل قيمتها الغذائية مع مراعاة اخراج مكونات الكب كيك من الثلاجة قبل البدء فى تجهيز عجينة الكب كيك لضمان نجاح العجينة. مكونات كب كيك الشوكولاتة: مكونات كب كيك الشوكولاتة: كب كيك الشوكولاتة من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الصغار ولكي نقوم بتحضير كب كيك الشوكولاته: نحتاج إلى نصف كوب زيت.

ملعقة من الفانيليا.

كوب واحد من السكر البودر.

نقوم بشراء كوب إلا ربع من الكاكاو، وكوب وربع من الدقيق، وكوب ونصف من الحليب، بيضتين.

نجهز نصف ملعقة بيكنج بودر. أما بالنسبه لمكونات صوص الشوكولاته: نحتاج إلى شوكولاته مبشورة.

كوبين من السكر البودر.

وربع كوب من الحليب.

وربع كوب من الكاكاو. كيفية تجهيز كب كيك الشوكولاته: أما بالنسبه لمكونات صوص الشوكولاته:كيفية تجهيز كب كيك الشوكولاته: كي نقوم بتجهيز كب كيك الشوكولاته في المنزل يجب علينا إتباع الآتى: في البدايه نقوم بسخين الفرن قبل البدء في تحضير عجينة الكب كيك على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بتجهيز صينية الكب كيك. نقوم بوضع الأكواب الورقية بداخل قوالب الكب كيك. نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الدقيق مع البيكنج بودر مع بودره الكاكاو مع السكر ونقلبهم جيدا، ونتركهم جانبا. نقوم بإحضار إناء آخر، ونضع فيه البيض مع الفانيليا مع الزيت مع الحليب ونقلبهم جيدا بإستخدام المضرب اليدوي. نقوم بوضع خليط الدقيق مع خليط البيض، مع الإستمرار في التقليب لحين الحصول على خليط متجانس. نقوم بوضع الخليط في قوالب الكب كيك مع مراعاة عدم ملئ القوالب للنهاية. نقوم بإدخال صينية الكب كيك في الفرن، ونتركها لمدة نصف ساعة. نجهز صوص الشيكولاته عن طريق إحضار إناء ووضع مكونات صوص الشيكولاته وتقليبها، وتحضيرها من خلال عمل حمام ساخن لحين اذابة السكر نهائيا والحصول على صوص الشوكولاته مناسب. نقوم بإطفاء الفرن مع مراعاة اخراج الكب كيك من الصينية مباشره عند خروجه من الفرن، ووضعه على شبكة وتركه يبرد نهائياً. نضع فوقه صوص الشيكولاته، ونقوم برش كميه من الشيكولاته المبشورة فوقها ونتناوله. الوسوم

الكب كيك من أشهى الحلويات الغربية التي يحبها الجميع لما لها من طعم مميز عن الكيك العادية، غير أنها مفيدة جداً لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، وتعمل على تهدئة الأعصاب والإحساس دائماً بالراحة النفسية، فهى تعد وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية ولكن يجب علينا عدم الإكثار من تناولها كي نستفاد بكل قيمتها الغذائية مع مراعاة اخراج مكونات الكب كيك من الثلاجة قبل البدء فى تجهيز عجينة الكب كيك لضمان نجاح العجينة. مكونات كب كيك الشوكولاتة: مكونات كب كيك الشوكولاتة: كب كيك الشوكولاتة من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الصغار ولكي نقوم بتحضير كب كيك الشوكولاته: نحتاج إلى نصف كوب زيت.

ملعقة من الفانيليا.

كوب واحد من السكر البودر.

نقوم بشراء كوب إلا ربع من الكاكاو، وكوب وربع من الدقيق، وكوب ونصف من الحليب، بيضتين.

نجهز نصف ملعقة بيكنج بودر. أما بالنسبه لمكونات صوص الشوكولاته: نحتاج إلى شوكولاته مبشورة.

كوبين من السكر البودر.

وربع كوب من الحليب.

وربع كوب من الكاكاو. كيفية تجهيز كب كيك الشوكولاته: أما بالنسبه لمكونات صوص الشوكولاته:كيفية تجهيز كب كيك الشوكولاته: كي نقوم بتجهيز كب كيك الشوكولاته في المنزل يجب علينا إتباع الآتى: في البدايه نقوم بسخين الفرن قبل البدء في تحضير عجينة الكب كيك على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بتجهيز صينية الكب كيك. نقوم بوضع الأكواب الورقية بداخل قوالب الكب كيك. نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الدقيق مع البيكنج بودر مع بودره الكاكاو مع السكر ونقلبهم جيدا، ونتركهم جانبا. نقوم بإحضار إناء آخر، ونضع فيه البيض مع الفانيليا مع الزيت مع الحليب ونقلبهم جيدا بإستخدام المضرب اليدوي. نقوم بوضع خليط الدقيق مع خليط البيض، مع الإستمرار في التقليب لحين الحصول على خليط متجانس. نقوم بوضع الخليط في قوالب الكب كيك مع مراعاة عدم ملئ القوالب للنهاية. نقوم بإدخال صينية الكب كيك في الفرن، ونتركها لمدة نصف ساعة. نجهز صوص الشيكولاته عن طريق إحضار إناء ووضع مكونات صوص الشيكولاته وتقليبها، وتحضيرها من خلال عمل حمام ساخن لحين اذابة السكر نهائيا والحصول على صوص الشوكولاته مناسب. نقوم بإطفاء الفرن مع مراعاة اخراج الكب كيك من الصينية مباشره عند خروجه من الفرن، ووضعه على شبكة وتركه يبرد نهائياً. نضع فوقه صوص الشيكولاته، ونقوم برش كميه من الشيكولاته المبشورة فوقها ونتناوله.

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