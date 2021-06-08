القلب هو المضخة الوحيدة للدم لكافة أعضاء الجسم، وتعد الأوعية الدموية الأنابيب الناقلة لهذا الدم. إلا أن ضغوطات الحياة والعديد من المشاكل الصحية ونمط الحياة غير الصحي، يمكن أن يضر بصحة القلب ويزيد من خطر الاصابة ببعض أمراض الخطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة القلبية.

ويخال للبعض أنهم في مأمن من هذه المشاكل كونهم لا يتعرضون للضغط الشديد ويتبعون نمط حياة صحي، لكن أسباباً وعادات يومية قد نمر عليها مرور الكرام تسهم في الاضرار بصحة القلب.

فما دوت الخليج هذه العادات، وكيف يمكن التخفيف منها قدر الإمكان لوقاية القلب من أية مخاطر صحية؟

عادات يومية غير متوقعة تضر بصحة القلب

يتطرق موقع "ويب طب" لمجموعة عادات يومية قد تضر بصحة القلب، مع نصائح للتخفيف منها أو التقليل من ضررها قدر الامكان.

والعادات اليومية غير المتوقعة التي قد تضر القلب دوت الخليج التالية:

زحمة السير: كثير منا يعلق بزحمة السير بين الحين والآخر أو باستمرار، ما يولَد الشعور بلضيق والإنزعاج. لكن الضرر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد ربطت دراسات أولية بين تمضية ساعة كاملة في زحمة السير وارتفاع خطر الاصابة بالنوبة القلبية.

وينصح خلال زحمة السير بعدم التعرض للأصوات العالية، والتخفيف من الضغط النفسي عن طريق الاستماع للموسيقى الهادئة التي تبعث على الاسترخاء.

الحياة الزوجية التعيسة: وقد أشارت دراسة قام بها باحثون في جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأزواج المتقدمين في العمر والراضين عن علاقاتهم هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من غيرهم، مرجحين السبب في ذلك أن التوتر يجعل الشخص يتخذ قرارات سيئة بالمجمل في حياته، ويحفز إفراز هرمونات تؤثر على صحة القلب والشرايين لاحقاً. لذا ينصح بإصلاح أي خلل وعلاج أية مشاكل زوجية للتمتع بصحة جيدة وحياة سعيدة.

وقد أشارت دراسة قام بها باحثون في جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الأزواج المتقدمين في العمر والراضين عن علاقاتهم هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من غيرهم، مرجحين السبب في ذلك أن التوتر يجعل الشخص يتخذ قرارات سيئة بالمجمل في حياته، ويحفز إفراز هرمونات تؤثر على صحة القلب والشرايين لاحقاً. لذا ينصح بإصلاح أي خلل وعلاج أية مشاكل زوجية للتمتع بصحة جيدة وحياة سعيدة. الوحدة: يحب البعض الوحدة والاختلاء بالنفس بعيداً عن ضوضاء الحياة والآخرين، لكن هذا الفعل لا يخفض من مستويات التوت بشكل تام بل على العكس، يمكن للوحدة أن تزيد من الشعور بالتوت والاصابة بأمراض القلب. وينبغي التواصل مع الاهل والاصدقاء بصورة دورية لإبقاء القلب نشيطاً وصحياً.

يحب البعض الوحدة والاختلاء بالنفس بعيداً عن ضوضاء الحياة والآخرين، لكن هذا الفعل لا يخفض من مستويات التوت بشكل تام بل على العكس، يمكن للوحدة أن تزيد من الشعور بالتوت والاصابة بأمراض القلب. وينبغي التواصل مع الاهل والاصدقاء بصورة دورية لإبقاء القلب نشيطاً وصحياً. مشاكل اللثة والأسنان: بالرغم من بقاء الرابط بينها وبين مشاكل القلب مجهولاً، إلا أن العلماء يرجحون أن تزيد امراض اللثة والاسنان من فرص الاصابة بأمراض القلب. ويعتقد أن البكتيريا الموجودة في الفم تقف وراء هذا الأمر، كونها تنتقل من اللثة الى مجرى الدم مسببة التهابات في الاوعية الدموية ومشاكل القلب.

وينصح الخبراء بزيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر لإجراء فحص دوري، وعلاج أية مشاكل في اللثة والاسنان في بداياتها.

المناوبات: إن العمل بنظام المناوبات الليلية، أو نظام المناوبات عموماً والذي يتضمن ساعات غير منتظمة المواعيد، قد يرفع من خطر الاصابة بالنوبة القلبية.

لذا يتوجه الاطباء للأشخاص الذين يعلمون بنظام المناوبة، بضرورة إحداث تغييرات بسيطة في حياتهم مثل زيادة الحصة اليومية من التمارين الرياضية، واتباع نظام غذائي صحي، ومتابعة الحالة الصحية مع الطبيب المختص.

انقطاع الطمث المبكر: تتعرض نساء كثيرات لسن اليأس أو انقطاع الطمث المبكر قبل بلوغ 46 عاماً، ما يزيد من خطر الاصابة بالنوبة القلبية نتيجة تدني مستويات الاستروجين في الجسم.

لذا تنصح المرأة التي تدخل سن انقطاع الطمث باكراُ، باستشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان لديها مشاكل صحية ترفع من خطر الاصابة بالنوبة القلبية، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

ومن العادات اليومية الاخرى التي تؤثر سلباً على صحة القلب نذكر: