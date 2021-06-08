اعملي كفتة الأرز المصرية بطريقة مختلفة سهلة واقتصادية

كفتة الأرز تعتبر من أفضل أنواع الواجبات الرئيسية التي لا تستغنى عنها أي امرأة في العزومات، لأنها تتميز بمذاق رائع ورائحة، كما يجعلها من أشهر الأكلات في المطابخ العربية، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز وأسرارها. طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز المقادير 1000 جرام من اللحم الجملي.

أربع أكواب كبيرة من الأرز.

خمس وحدات من فصوص الثوم.

كوب كبير من الشبت المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب كبير من الكزبرة المهروسة.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

رشة من الفلفل الأسود.

10 جرام من البهارات المشكلة.

20 جرام من الملح.

كوبان من البصل المقطع خطوات التحضير قومي بغسل مقدار الأرز جيدا بالماء، ثم انزعيه من الماء، ثم اتركيه جانبا. ضعي البصل مع الثوم، والملح، ومقدار البهارات داخل الكبة، ثم ضيفي إليهم باقي المكونات، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. قومي بإدخال عجينة الكفتة داخل الثلاجة لمدة ساعة. خطوات تحضير الكفتة قومي بتشكيل عجينة الكفتة على هيئة كرات أو أصابع. كرري الخطوة السابقة مع باقي المقدار، حتى تنتهي من الكمية. احضري مقلاة كبيرة الحجم بها زيت للقلي على نار متوسطة،ثم اتركيها حتى يسخن الزيت، ثم ضعي بها أصابع الكفتة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. خطوات تحضير كفتة الأرز ضعي وعاء حراري على نار متوسطة، ثم ضعي به ملعقة من الثوم المفروم، وكوب صغير من البصل المهروس، والقليل من الزيت، ثم اتركيه على النار حتى يذبل الخليط. ضيفي نصف لتر من الصلصة وملعقة من الملح والبهارات، والفلفل الأسود إلى خليط البصل. اتركي الخليط على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم اتركيه اتركي حتى يتسبك. ضعي الكفتة في الصلصة، ثم اتركيها لمدة خمس دقائق، حتى تصبح جاهزة للتقديم. خطوات التحضيرخطوات تحضير الكفتةخطوات تحضير كفتة الأرز الوسوم

كفتة الأرز تعتبر من أفضل أنواع الواجبات الرئيسية التي لا تستغنى عنها أي امرأة في العزومات، لأنها تتميز بمذاق رائع ورائحة، كما يجعلها من أشهر الأكلات في المطابخ العربية، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز وأسرارها. طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز المقادير 1000 جرام من اللحم الجملي.

أربع أكواب كبيرة من الأرز.

خمس وحدات من فصوص الثوم.

كوب كبير من الشبت المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب كبير من الكزبرة المهروسة.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

رشة من الفلفل الأسود.

10 جرام من البهارات المشكلة.

20 جرام من الملح.

كوبان من البصل المقطع خطوات التحضير قومي بغسل مقدار الأرز جيدا بالماء، ثم انزعيه من الماء، ثم اتركيه جانبا. ضعي البصل مع الثوم، والملح، ومقدار البهارات داخل الكبة، ثم ضيفي إليهم باقي المكونات، ثم اخلطيهم جيدا حتى يتكون خليط يشبه العجينة الناعمة. قومي بإدخال عجينة الكفتة داخل الثلاجة لمدة ساعة. خطوات تحضير الكفتة قومي بتشكيل عجينة الكفتة على هيئة كرات أو أصابع. كرري الخطوة السابقة مع باقي المقدار، حتى تنتهي من الكمية. احضري مقلاة كبيرة الحجم بها زيت للقلي على نار متوسطة،ثم اتركيها حتى يسخن الزيت، ثم ضعي بها أصابع الكفتة، ثم اتركيها حتى تنضج تماما. خطوات تحضير كفتة الأرز ضعي وعاء حراري على نار متوسطة، ثم ضعي به ملعقة من الثوم المفروم، وكوب صغير من البصل المهروس، والقليل من الزيت، ثم اتركيه على النار حتى يذبل الخليط. ضيفي نصف لتر من الصلصة وملعقة من الملح والبهارات، والفلفل الأسود إلى خليط البصل. اتركي الخليط على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم اتركيه اتركي حتى يتسبك. ضعي الكفتة في الصلصة، ثم اتركيها لمدة خمس دقائق، حتى تصبح جاهزة للتقديم. خطوات التحضيرخطوات تحضير الكفتةخطوات تحضير كفتة الأرز

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