طريقة عمل وصفة الأرز البخاري بالدجاج والجزر بوصفة مختلفة وسهلة

يعد الأرز البخاري بالدجاج والجزر ، من أفضل وأحسن الوصفات إلي ممكن تقدمي بيها الأرز، فهي طبق يتميز بمذاق خاص جداً ورائع، فهو من الأطباق اللذيذة والشهية، ويتميز بسرعة تحضيره، وشكلة المختلف والجذاب، فهو من الأطباق التي تحتوي علي الكثير من الفيتامينات و البروتينات التي يحتاجها الجسم خلال يومه، وهي وجبة يعشقها الكبار والصغار، وتعتبر من أشهي وألذ الأكلات المصرية المشهورة، تعتبر وجبة مغذية وصحية جداً لأطفالك، فهي أكلة مفيدة جداً للأطفال، وتبحث جميع الأمهات علي طرق جديدة ومختلفة تقدم بها الطعام إلي أفراد أسرتها لفتح الشهية علي الطعام، ولو كنتي من عشاق الدجاج يجب عليكي تجربة هذه الوصفة، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الأرز البخاري بالدجاج والجزر في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل الأرز البخاري بالدجاج والجزر

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال مكونات عمل الأرز البخاري وهي كالاتي:-

2 كوب من الأرز البسمتي.

دجاجة مقطعه إلي أربع قطع.

نصف كوب من الجزر المبشور.

ربع كوب من الطماطم المقطعة.

بصلة مقطعه جوانح.

4 فصوص ثوم مفروم.

معلقة من الكمون.

عود قرفة.

معلقة من الفلفل الأحمر البودرة.

مكعب مرقة.

2 معلقة كبيرة من الزيت.

ثلاث أكواب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

إليكم خطوات تحضير الأرز البخاري بالدجاج والجزر وهي كما يلي:-

نضع قدراً علي النار ونضع به زيت وتتم إضافة البصل مع التقليب. ثم نضيف الثوم والجزر ونستمر في التقليب حتي تذبل المكونات. ثم نضع الفلفل الأحمر ومكعب المرقة ونقلب المكونات معاً حتي تصدر رائحة البهارات. نضيف قطع الدجاج والطماطم المقطعة مع الاستمرار في التقليب. نضيف بعد ذلك الماء المغلي ويترك الدجاج علي نار حتي ينضج، يتم دهن الدجاج المسلوق بمعجون الطماطم والزيت ونضعه في الفرن تحت الشواية قليلاً. حتي نحصل علي اللون الذهبي، نضع الأرز في وعاء التقديم ويرص فوقه الدجاج بالهنا.

طريقة عمل الفراخ المشوي في الفرن

إليكم بعض الخطوات لعمل وصفة مضمونة للفراخ وهي كالاتي:-