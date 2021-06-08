طريقة تحضير القراقيش أو (المنين) بجانب كوب الشاي على الإفطار تعد نوع من أنواع المخبوزات المصرية الشعبية البسيطة ولكن طورت السيدة المصرية في عملها بحشوها بالسمسم والكمون كما أن وصفة القراقيش المنين مكوناتها متوفرة في كل منزل سهلة التحضير يمكن خبز القراقيش أو المنين أما محشوة بالعجوة أو المكسرات أو سادة تقدم في العديد من المناسبات مثل مناسبة الأعياد بجانب مخبوزات العيد كما يمكن عملها لكى يأخذها الأطفال منها إلي المدرسة أو تناولها وسط الوجبات لأنها تحتوي على قيمة غذائية كبيره من اللبن والسكر واليانسون والسمسم والعجوة وغير ذلك من الإضافات الأخري الهامة لصحة جسم الأطفال.

طريقة تحضير القراقيش أو (المنين) بالعجوة أو سادة

مكونات القراقيش (المنين):-

1 كيلو دقيق ابيض منخول متعدد الاستعمالات.

نصف كيلو من السمنة أو الزبدة مختلط بالزيت.

3 ملاعق كبيرة من مسحوق لبن البودر.

ربع كوب ماء دافئ.

1 كوب ماء دافئ.

3 ملاعق كبيرة من السمسم.

1 باكو باكو بيكنج بودر.

ملعقة ونصف من السكر.

3 ملاعق كبيرة من اليانسون أو الشمر المجروش.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.

الحشو..

مقدار من العجوة مع مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثم قومي بعجنها بيديكى وقطعها قطع صغيرة و لفيها على شكل رول بحجم عقله الأصبع.

ثم ضعيها على صنية مدهونة بالزيت.

أولا ضعي في ربع كوب الماء الدافئ الخميرة والسكر مع التقليب ويترك جانبا حتى يختمر. في وعاء اخر ضعي كل من الدقيق والملح واللبن والشمر واليانسون والسمسم ثم قلبي المكونات جيدا حتى تختلط ببعضها. انزلي على المكونات السابقة بالسمنة أو الزبدة المختلطة بالزيت وقلبي الدقيق في المادة الدهنية حتى يتشربها كلها. ثم ضيفي الخميرة بعد أن اختمرت ثم سكبي المياه مرحلة حتى تتكون لديك عجينة طرية وناعمة . ثم غطيها واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر. بعد أن اختمرت العجينة اقطعى جزء منها وأفرديه بسمك نصف سنتي مع تسويتها من جميع الأجناب حتى تصير على شكل مستطيل. ثم قطعيها على شكل أصابع طولية وفي صينية الخبز المدهون بالزيت روصى أصابع القراقيش وسوف تكون أصابع سادة من غير حشو. اقطعي جزء اخر من العجينة وأفرديها على شكل مستطيل بسمك نصف سنتي. ثم افردي طبق خفيفة من العجوة على نصف العجينة ثم ابتدي في عملية اللف على شكل رول وقطعي بحجم عقله الأصبع. ترص القراقيش في صينية الخبز مدهونة بقليل من الزيت. الجزء الأخير من العجينة يفرد أيضا على شكل مستطيل ويفرد على منتصفه طبقة رقيقة من العجوة ثم يطبق النصف الأخر عليه مع الضغط عليها. قطعيها على شكل أصابع طولية ورصيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 ثم ضعي الصنيه على الرف الأوسط واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج و تكتسب اللون الذهبي وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل وصفة القراقيش (المنين)خطوات نجاح القراقيش أو المنين

لا تسكبي المواد السائلة وخاصة المياه دفعة واحدة فوق الدقيق أتركي جزء من المياه لأن الدقيق يختلف من نوع الى اخر ضيفي المياه بالتدريج حتى تحصلين على العجينة المطلوبة.

بعد حشو المنين بالعجوة وكما سبق وشرحنا ذلك يفضل أن يترك ويختمر مره اخرى قبل دخوله الفرن.

مقدار كيلو الدقيق يخبز 2 كيلو من القراقيش أو المنين بالعجوة.

يوجد العديد من والصفات لكي يدهن بها وجه القراقيش أو المنين ومنها العسل الأسود مضاف إليه قليل من الماء وأيضا خليط الحليب مع السكر وعليه معلقة نسكافية وأيضا الحليب مع البيض مضاف اليهم معلقة صغيرة خل و رشه فانيليا.

يمكن عمل القراقيش أو المنين بطريقتين أما بتسخين السمن فقط أو قدح السمن ولكن من المفضل قدح السمن لأنه يعطيه طعم ومذاق جميل ومشهي.

بعد أن قدمنا لكم طريقة عمل القراقيش أو المنين واهم المكونات وطريقة عملها أتمني أن اكون قدمت وصفاتنا اليوم بطريقة ناجحة.