طريقة عمل حلى البسكويت بالشوكولاتة بكل سهولة وبألذ الوصفات صحية وشهية جداً

حلى البسكويت بالشوكولاتة ، من ألذ وأشهى أنواع الحلى البارد والذي يعشقه الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، كما أنه يحظى بإقبال الكثير، وحاز على شهرة كبيرة في الوطن العربي أيضاً، وهو يتكون من ثلاث طبقات، طبقة البسكويت بالشوكولاتة، وطبقة الكريمة، وطبقة الشوكولاتة، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، فهو غني بصوص الشوكولاتة، بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ والمميز الذي لا يوصف، وشكله الخرافة والجذاب أيضأً، وكذلك طريقة تحضيره سهلة جداً، ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناته بسيطة أيضاَ، ويمكن تقديمه للضيوف وفي المناسبات والأعياد فهو حلى فاخر جداً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم، وكذلك لما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة حلى البفاريا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات حلى البسكويت بالشوكولاتة وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات حلى البسكويت بالشوكولاتة

يتكون حلى البسكويت بالشوكولاتة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى

ثلث كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة ونصف كاكاو.

نصف كوب زبدة.

300 جم بسكويت شاي.

مقادير الطبقة الثانية

كوب إلا ربع سكر.

4 ملعقة كبيرة دقيق.

3 ملعقة كبيرة نشا.

لتر حليب.

ملعقة كبيرة ونصف زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير الطبقة الثالثة

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة ونصف نشا.

كوب وربع حليب.

75 جم شكولاتة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة الصلبة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج).

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

ملعقة كبيرة ونصف زبدة.

للتزيين

بسكويت مكسر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى البسكويت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: