وصفة كرات بسبوسة سهلة وسريعة حضريها في 10 دقائق فقط بمكونات بسيطة، كرات البسبوسة من الحلويات ذات الطعم المميز وتعرف كرات البسبوسة بأنها من الحلويات الشرقية اللذيذة الطعم وذلك لاحتوائها على مواد ذات رائحة مميزة وطعم مميز وللبسبوسة أشكال وطرق مختلفة وكل طعم يتميز عن غيره ونحن في هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل كرات البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة وسوف يحبها أفراد عائلتك لأنها من الحلويات الخفيفة على المعدة وسهلة التحضير وأيضا مغذية للكبار والصغار.

وصفة كرات بسبوسة سهلة

تعد البسبوسه من الحلويات المحببة لدى الكثير والتي يمكن لربة المنزل الإبداع فيها وتقديمها لعائلتها بأكثر من وصفة شهية ومكونات كرات السميد بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

علبة من القشدة الجاهزة.

كوب من الزبادي البلدي الطبيعي.

نصف كوب من السمن الطبيعي.

نصف كوب من السكر الناعم المطحون طحنا جيدا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوبين من السميد.

بندق محمص ولوز.

محلول سكرى معقود.

نقوم بخلط جميع المكونات ( السمن والزبادي والبيكنج بودر والسميد وجوز الهند والسكر والقشدة ) في وعاء عميق ثم نستمر في عملية التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة. بعد ذلك نقوم بعمل كرات البسبوسة متوسطة الحجم. نحضر صينية الفرن ونرص بها كرات البسبوسه ونضعها في فرن درجة حرارته 180 درجة. حاليا نبدأ في تهدئة النار قليلا حتى نضج كرات البسبوسة ويصبح لونها مائلا للون الذهبي. نخرج الكرات من الفرن ونزينها بالبندق واللوز. بعد ذلك نسقط الكرات في المحلول السكرى ثم نخرجها ونغمسها في مبشور جوز الهند. ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن ربع ساعة ثم توضع في أطباق التقديم وتقدم باردة. تلك كانت أفضل وأسهل طرق عمل كرات البسبوسه الشهية في الفرن.

كوبين من دقيق البسبوسة.

كوب جوز الهند.

كوب واحد من السكر.

الحليب السائل مقدار كوب.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

نضع مقلاة على النار ونضع بها السمن. ثم ننتظر حتى تذوب السمنة ونضع دقيق السميد ونقلب جيدًا. بعد ذلك نقوم بإضافة كوب السكر إلى السميد مع التقليب جيدًا حتى يذوب السكر. حاليا نقوم بوضع الحليب ونقلب حتى يتداخل مع دقيق السميد والسكر. نقوم بإنزال المكونات من على النار. ثم نترك حلى البسبوسة تبرد قليلاً. أيضا نجهز طبق به جوز الهند. بعد ذلك نعمل كورات من البسبوسة ونغمسها في جوز الهند ونغطيها بجوز الهند جيدًا. إذا لا حظنا أن كرات البسبوسة طرية لا نقلق نتركها قلياً في الهواء فسوف تتماسك وتصبح ذو مذاق روعة.

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