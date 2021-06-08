طريقة عمل معطر الملابس الرهيب برائحة عطرية جميلة وبدون تكلفة

معطر الملابس ، من أكثر المساحيق التي يبحث عنها الكثير من الأمهات ويرغبون في شرائها، لتعطي لملابس رائحة جميلة تدوم طول اليوم، وتجعل الملابس نظيفة ومبهجة، فلكل أم تهتم بنظافة ملابسها وملابس أطفالها، عليكي استخدام المساحيق التي تحمل الروائح الجميلة حتى تفوح من دولابك الروائح الجميلة، يعمل المعطر على حماية الملابس من البكتيريا، والفطريات، والروائح الكريهة، يعطي المعطر رائحة زكية للأقمشة تفوح منها عند غسلها، وأثناء نشرها على المنشار، ويمكن استخدامه أثناء الكوي، نقوم برشه على الملابس فتنبحث الروائح الجميلة، فهو من أفضل المعطرات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الأقمشة والستائر، وهو الحل الأفضل في إزالة الروائح الكريهة من الملابس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معطر الملابس الرهيب برائحة عطرية جميلة سوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضير البسيطة. مكونات معطر الملابس مكونات معطر الملابس سوف نتعرف على مكونات المنظف السحري الذي يجعل رائحة الملابس جميلة وهى كالتالي:- كوب من الخل. لتر من الماء. ربع كوب من معطر الياسمين. نصف كيلو من بلس الملابس. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الملابس الرهيب بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع جميع المكونات ، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى يصبح القوام سائل خفيف.

نقوم بوضع الخليط في زجاجات فارغة، ونقوم باستخدام المسحوق السائل في الغسلات العادية والاتوماتيك. نصائح لتعطير الملابس وتخلص من الروائح الكريهة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لتحصلين على رائحة جميلة وهى كما يلي:- يفضل وضع قطعة من الصابون أو المسك داخل الدولاب حتى تبعث رائحة عطرية جميلة.

وضع قطعة من الفحم داخل الدولاب تمنع الروائح الكريهة وتعمل على امتصاصها.

تجانبي وضع الملابس المستخدمة مرة أخرى في الدولاب.

قومي برش الدولاب يوميًا برائحة عطرية جميلة.

تجني وضع الهدوم المبللة داخل الدولاب حتى لا تسبب رائحة كريهة ويفضل وضعها في الشمس حتى تطهرها.

يمكنك وضع أعواد من القرنفل داخل الدولاب حتى تعطي رائحة جميلة.

ضعي بعض القطرات من المعطر السحري داخل الغسالة حتى تفوح الرائحة الجميلة. الوسوم

معطر الملابس ، من أكثر المساحيق التي يبحث عنها الكثير من الأمهات ويرغبون في شرائها، لتعطي لملابس رائحة جميلة تدوم طول اليوم، وتجعل الملابس نظيفة ومبهجة، فلكل أم تهتم بنظافة ملابسها وملابس أطفالها، عليكي استخدام المساحيق التي تحمل الروائح الجميلة حتى تفوح من دولابك الروائح الجميلة، يعمل المعطر على حماية الملابس من البكتيريا، والفطريات، والروائح الكريهة، يعطي المعطر رائحة زكية للأقمشة تفوح منها عند غسلها، وأثناء نشرها على المنشار، ويمكن استخدامه أثناء الكوي، نقوم برشه على الملابس فتنبحث الروائح الجميلة، فهو من أفضل المعطرات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الأقمشة والستائر، وهو الحل الأفضل في إزالة الروائح الكريهة من الملابس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معطر الملابس الرهيب برائحة عطرية جميلة سوف نتعرف على مكوناته وطريقة تحضير البسيطة. مكونات معطر الملابس مكونات معطر الملابس سوف نتعرف على مكونات المنظف السحري الذي يجعل رائحة الملابس جميلة وهى كالتالي:- كوب من الخل. لتر من الماء. ربع كوب من معطر الياسمين. نصف كيلو من بلس الملابس. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معطر الملابس الرهيب بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع جميع المكونات ، ثم نضيف الماء بالتدريج حتى يصبح القوام سائل خفيف.

نقوم بوضع الخليط في زجاجات فارغة، ونقوم باستخدام المسحوق السائل في الغسلات العادية والاتوماتيك. نصائح لتعطير الملابس وتخلص من الروائح الكريهة سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة لتحصلين على رائحة جميلة وهى كما يلي:- يفضل وضع قطعة من الصابون أو المسك داخل الدولاب حتى تبعث رائحة عطرية جميلة.

وضع قطعة من الفحم داخل الدولاب تمنع الروائح الكريهة وتعمل على امتصاصها.

تجانبي وضع الملابس المستخدمة مرة أخرى في الدولاب.

قومي برش الدولاب يوميًا برائحة عطرية جميلة.

تجني وضع الهدوم المبللة داخل الدولاب حتى لا تسبب رائحة كريهة ويفضل وضعها في الشمس حتى تطهرها.

يمكنك وضع أعواد من القرنفل داخل الدولاب حتى تعطي رائحة جميلة.

ضعي بعض القطرات من المعطر السحري داخل الغسالة حتى تفوح الرائحة الجميلة.

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