سر تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم احلي من محلات الحاتي وتحدي

سر تتبيلة الفراخ المشوية، تعد الفراخ المشوية على الفحم من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص. وذلك بسبب سر التتبيلة التي يتم طهيها بها والبعض لا يستطيع شراء الدجاج المشوي من المحلات الجاهزة نظراً لارتفاع سعرها. وحرصاً من ذلك الأشخاص على الإصابة بالأمراض، لذلك يتم البحث كثيراً من السيدات في مواقع التواصل عن كيفية إعداد وتحضير تتبيلة الفراخ المشوي. ولكن تتعدد وتختلف الطرق حول سر تتبيلة الفراخ المشوية، والآن سوف نقدم لكم طريقة إعداد وتحضير الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي.

سر تتبيلة الفراخ المشوية

من منا لا يتساءل عن طريقة التحضير التي تتبعها المحلات الجاهزة في شوي الفراخ. ولكن لن نتوصل إلي إجابة. واليوم موقع ثقفني سوف يقدم لكي كل أسرار عمل الدجاج المشوي على الفحم بطريقة سهلة وسريعة.

دجاجة متوسطة مقطعة أرباع أو حسب الرغبة.

كوب زبادي أو لبن رائب.

٢ ملعقة صغيرة عصير ليمون.

١ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كلاً من ” فلفل اسود /كاري/ بابريكا/ بهارات فراخ/ سماق”

ملعقة صغيرة مسطرده.

١ ملعقة صغيرة صويا صوص.

حبة بصل متوسطة مفروم.

حبة طماطم صغيرة مفروم.

نحضر الدجاج ويتم غسلها بالماء جيداً، ويتم نقعها في خل وملح ولمون وبعد ذلك يتم تنشيفها بورق مطبخي. نقوم بإضافة كلاً من البهارات في وعاء وخلطهم جيداً مع إضافة البصل والطماطم. ضعي الدجاج في التتبيلة مع مراعاة عمل فتحات في الدجاج حتي يتم تداخل البهارات مع الدجاج جيداً. يتم وضع الدجاج في الثلاجة من ساعة إلي ساعتين وإذا أمكن يمكن وضعها ليلة كاملة. يتم تسخين الجريل أو طاسه على النار ونمسحها بالزيت القليل حتي لا تلتصق قطع الدجاج. ننزل بالفراخ في الطاسة لتأخذ الصدمة على نار متوسطة أو الجريل يكون ساخن جداً. وبعد ذلك يتم قلبها على الجهة الاخري لتأخذ صدمة ويتغير لونها. يتم تغطيتها حتي تكمل نضجها ويتم تقليبها من حين للأخر. ثم يتم وضعها في صينية فرن ووضعها تحت الشواية مع مراعاة دهنها بالصويا صوص. أخيراً يتم وضع قطعة من الفحم صغيرة مشتعلة وبها القليل من السمن في ورق فويل ويتم وضعها مع الدجاج المستوي. وتغطيتها لمدة ٥ دقائق. يتم وضع البقدونس المفروم في طبق التقديم ووضع الدجاج المشوي به وتزينه بباقي قطع البقدونس ويقدم مع السلطات المختلفة. البطاطس المحمرة بدون زيت والعيش المخبوزات.

مقادير الفراخ المشويةطريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم