حلى مثلثات السميد الخليجية سهلة وسريعة والطعم يجنن

حلى مثلثات السميد من أخف وأطعم وأشهر الحلويات العربية المنتشرة في دول الخليج العربي فللحلويات مكانتها الخاصة عند الخليجيين بل والعرب أجمعين، فلابد من تواجد الحلويات بشكل يومي على المائدة في غرفة الجلوس والكبار والأبناء يتناوبون على تناولها بشكل مستمر على مدار اليوم كله.

وحلى مثلثات السميد من الحلويات المميزة جداً والتي من السهل تحضيرها في المنزل فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة وطريقة عملها سريعة ولا تحتاج لوقت أو جهد، كما أنها تمتاز بتعادل سكرايتها مما لا يعمل على سد شهية من يتناولها، ولذلك سوف نقدم لحضرتكم طريقة عمل مثلثات السميد بالتفصيل، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد. مكونات حلى مثلثات السميد كوبان ونثف من السميد الخشن.

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت عباد الشمس الصافي.

ماء دافئ للعجن.

ثلاثة ملاعق فستق حلبي للتزيين.

ثلاثة ملاعق جوز هند لتزيين.

جبنة كريمي للحشوة. مكونات القطر لسقي حلى السميد كوب ونصف من السكر الأبيض حبيبات.

كوب ونصف من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

عود من القرفة الخشب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل حلى مثلثات السميد يوضع السميد على الدقيق في إناء واسع يسمح بالعجن به بعد نخل السميد الخشن بمصفاة واسعة المسام ونخل الدقيق الأبيض بمنخل ضيق وذلك لضمان نظافة المكونين

يضاف البيكنج باودر للخليط ويضاف القليل من الملح ويقلب جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف لها ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض، وتُغطى وتترك جانباً لتتفاعل وتفور قبل وضعها على الخليط الجاف.

تضاف الخميرة المتفاعلة للخليط، ويضاف زيت عباد الشمس أيضاً ونبدأ بالعجن اليدوي.

يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة رملية متماسكة القوام ومتجانسة.

تغطى العجينة لتتخمر ويزداد حجمها بطبقة من البلاستيك وقماش صوف ثقيل، وتترك جانباً في مكان دافئ لتتخمر لمدة حوالي ساعة ونصف على الأقل. مكونات حلى مثلثات السميدمكونات القطر لسقي حلى السميدطريقة عمل حلى مثلثات السميد الوسوم

حلى مثلثات السميد من أخف وأطعم وأشهر الحلويات العربية المنتشرة في دول الخليج العربي فللحلويات مكانتها الخاصة عند الخليجيين بل والعرب أجمعين، فلابد من تواجد الحلويات بشكل يومي على المائدة في غرفة الجلوس والكبار والأبناء يتناوبون على تناولها بشكل مستمر على مدار اليوم كله.

وحلى مثلثات السميد من الحلويات المميزة جداً والتي من السهل تحضيرها في المنزل فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة وطريقة عملها سريعة ولا تحتاج لوقت أو جهد، كما أنها تمتاز بتعادل سكرايتها مما لا يعمل على سد شهية من يتناولها، ولذلك سوف نقدم لحضرتكم طريقة عمل مثلثات السميد بالتفصيل، فتابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد. مكونات حلى مثلثات السميد كوبان ونثف من السميد الخشن.

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت عباد الشمس الصافي.

ماء دافئ للعجن.

ثلاثة ملاعق فستق حلبي للتزيين.

ثلاثة ملاعق جوز هند لتزيين.

جبنة كريمي للحشوة. مكونات القطر لسقي حلى السميد كوب ونصف من السكر الأبيض حبيبات.

كوب ونصف من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

عود من القرفة الخشب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل حلى مثلثات السميد يوضع السميد على الدقيق في إناء واسع يسمح بالعجن به بعد نخل السميد الخشن بمصفاة واسعة المسام ونخل الدقيق الأبيض بمنخل ضيق وذلك لضمان نظافة المكونين

يضاف البيكنج باودر للخليط ويضاف القليل من الملح ويقلب جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

تذاب الخميرة الفورية في نصف كوب من الماء الدافئ ويضاف لها ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض، وتُغطى وتترك جانباً لتتفاعل وتفور قبل وضعها على الخليط الجاف.

تضاف الخميرة المتفاعلة للخليط، ويضاف زيت عباد الشمس أيضاً ونبدأ بالعجن اليدوي.

يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة رملية متماسكة القوام ومتجانسة.

تغطى العجينة لتتخمر ويزداد حجمها بطبقة من البلاستيك وقماش صوف ثقيل، وتترك جانباً في مكان دافئ لتتخمر لمدة حوالي ساعة ونصف على الأقل. مكونات حلى مثلثات السميدمكونات القطر لسقي حلى السميدطريقة عمل حلى مثلثات السميد

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