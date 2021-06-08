كريم النشا والليمون لتبييض الوجه والأماكن الداكنة ويزيل التجاعيد ، لذلك تسعي الكثير من السيدات إلي الحصول علي بشرة بيضاء وخالية من أي عيوب وذلك بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل الكيميائية، والتي تسبب ضرر كبير للبشرة كما أنها مكلفة ولكن توجد مواد طبيعية فعالة في تبييض الوجه والتخلص من اسمراره، وتقضي أيضاً علي التجاعيد لبشرة صافية ومشرقة ومن هذه المكونات هي النشا والليمون حيث تتميز بقدرتها العالية علي تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة والجسم كما تخلصك نهائياً من الحبوب والبثور التي تؤثر علي جمال ونضارة الوجه.

أقوي كريم طبيعي لتبييض البشرة ويزيل الاسمرار والتجاعيد بمكونات فعالة

تبييض الوجه والتخلص من البشرة الداكنة هي مشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات مما تلجأ إلي شراء منتجات تفتيح البشرة مثل الكريم أو الماسكات، كما أنها تقوم باستخدامها لفترات طويلة مما تترك آثار جانبية علي طبقة الجلد الداخلية خاصة إذا استخدمت بطريقة غير صحيحة، ولكن سوف أقدم لكم كريم طبيعي لتبييض البشرة ويوحد لونها ويزيل التجاعيد من أول مرة.

كريم النشا والليمون لتبييض الوجه ويزيل الأماكن الداكنة والتجاعيد

تتعدد فوائد هذا الكريم والذي يساعد علي منحك نتيجة مثالية حتي تحصلين علي بشرة ناصعة البياض.

وهذه الفوائد كالتالي

يحتوي هذا الكريم علي نسبة كبيرة من البروتين والذي يساعد علي تحفيز إنتاج الكولاجين ، مما يقوم بحماية الوجه من ظهور التجاعيد والخطوط.

، مما يقوم بحماية الوجه من ظهور التجاعيد والخطوط. يقوم بامتصاص الزيوت الزائدة من البشرة والتي تعد السبب الرئيسي في ظهور البثور وحب الشباب.

توحيد لون البشرة كما يعالج جفاف الوجه، ويعمل على تضييق المسام الواسعة والتخلص من الخلايا الميتة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

عصير ليمونه كاملة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

مكونات كريم النشا والليمون لتبييض الوجه والأماكن الداكنة والتجاعيد في دقائق

يتم مزج المكونات جيداً حتي ذوبان النشا تماماً ثم توضع في إناء علي نار هادئة.

يتم التقليب المستمر للحصول علي قوام كريمي وبعد ذلك يترك حتي يبرد.

يوضع في علبة محكمة الغلق ويتم الاستخدام علي بشرة نظيفة.

يوضع كمية مناسبة علي الوجه والأماكن الداكنة في الجسم وتترك لمدة 20 دقيقة.

وبعد ذلك تغسل بالماء الفاتر وتجفف جيداً ثم ترطب بكريم مرطب أو زيت طبيعي.

يستخدم هذا الكريم 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق من أول مرة لبشرة بيضاء وصافية.

طريقة تحضير كريم النشا والليمون لتبييض الوجه وكيفية الاستخدامماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة وإزالة الاسمرار والتجاعيد

يعمل هذا الماسك علي تفتيح بشرة الوجه والتخلص من الاسمرار وتجاعيد البشرة، حيث يحتوي النشا والليمون علي مضادات أكسدة وفيتامين سي، والذي له قدرة كبيرة علي التبييض كما أن النشا يرطب البشرة ويزيل التجاعيد.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

بياض بيضة واحدة.

قومي بخفق بياض البيض ثم أضيفي باقي المكونات وامزجيها جيداً حتي تحصلي علي قوام متجانس.

يتم وضع الماسك علي البشرة بعد تنظيفها ثم تجفف ويترك لمدة 25 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول ويستخدم الماسك مرة أسبوعياً للحصول علي بشرة بيضاء وأكثر شباب.

مكونات ماسك النشا والليمون لتفتيح الوجه والتخلص من الاسمرار والتجاعيدطريقة تحضير ماسك تبييض البشرة وإزالة الاسمرار والتجاعيد في دقائق