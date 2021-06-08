طريقة عمل معجنات الأقماع ولف الأقماع بالقصدير وباليد بالخطوات مع الحشو

طريقة عمل معجنات الأقماع ، واحدة من أشهر طرق لف فطائر الأقماع، سواء طريقة عمل الأقماع باليد، أو طريقة عمل الأقماع بالقصدير، ويقصد بها تشكيل المعجنات على شكل أقماع، كما تشترينها جاهزة من المخابز، وكثيرًا ما تستخدم كوجبات إفطار خفيفة، يمكنك تجهيزها مسبقًا وتسخينها صباحًا، ثم أخذها معك للعمل أو المدرسة، أو كوجبة خفيفة يمكنك تناولها أثناء يوم دراسي قصير. وتشبه طريقة لف الأقماع للمعجنات مثل الفطائر والمخبوزات المحشية بالجبنة، نفس طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، والتي تستخدم في تحضيرها العجينة القطنية أو كما تعرف باسم؛ طريقة عجينة العشر دقائق منال العالم بأسرارها. ويمكنك عمل معجنات وفطائر الأقماع، حسب خطوات الشيف منال العالم، وذلك بأكثر من طريقة، إما طريقة عمل الاقماع المقلية، وطريقة الأقماع المحشية بالجبن ، وغيرها من الكثير من الطرق، ويمكن عمل الأقماع وتلوينها مثل طريقة الكرواسون الملون منال العالم، باستخدام ألوان الطعام الصحية، والتي يمكن إحضارها من العطارة، وتخفيفها بالمياه كما سنشرح بالخطوات التالية، والحصول على أقماع فطائر ومعجنات ملونة وشهية. طريقة معجنات الأقماع كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة واحدة من الحليب الباودر.

ملعقتان زيت ذرة نقي.

ثلاث أرباع كاس مياه. طريقة عمل حشو الأقماع طريقة فطائر الأقماع المحشية بالجبن أحضري الخلاط الكهربائي، وابدئي أولا في عمل عجينة الأقماع وذلك، بوضع الخميرة والحليب الباورد، مع الملح والبيكنج باودر، وامزجيهم في الخلاط بسرعة بطيئة. أضيفي المياه والزيت بالتدريج إلى المكونات السابقة، واجعلي السرعة من بطيئة إلى متوسطة، وسوف تبدأ العجين في التكوين لديك، وتنعزل عن جدران العجّان أو الخلاط. إذا وجدت العجينة سائلة، أضيفي إليها المزيد من الطحين، وقومي بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة، مرة أخرة لمدة لا تزيد عن 5 دقائق. قومي بترك العجين تختمر، بوضعها في وعاء واسع مدهون بالزيتد، وغطيها بقماشة نظيفة واتركيها في مكان مظلم، لمدة نصف الساعة. أحضري الأقماع الجاهزة، أو قومي بإحضار ورق قصدير، وعمل أقماع به مثل الجاهزة. قومي بفرد عجينة الاقماع، وتقسيمها إلى كرات، ثم افرديها على شكل مستطيل، أو أحبال رفيعة. بعد الانتهاء من كل كمية العجين أمامك، قومي بلفها حول الأقماع ، بحيث يبدأ العجين من البروز في نهاية القمع، وينتهي مع الجزء الأوسع. اتركي الاقماع في وضع مستقيم، داخل صينية الخبز ترتاح ويتزايد حجمها، ويمكنك إضافة ألوان إليها، باستخدام لون طعام وتخفيفه بالمياه، ثم دهان فطائر الاقماع بها. أدخلي فطائر الأقماع الملونة إلى فرن ساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، على الرف الأوسط بالفرن، ثم انتظري حتى تنضج بعد مرور 10 دقائق على الأقل. قومي بحشو فطائر الاقماع بالجبنة، عقب أن تخرجيها من الفرن وتنزعي الأقماع، ثم قدميها ساخنة. أسرار نجاح عجينة فطائر الأقماع يجب عليك التأكد تمامًا، من استخدام كميات المياه والزيت المناسبة، حتى تتماسك العجينة لديك بدون أن تتحجر، أو أن تصبح سائلة ولا تستطيعين تشكيلها، وما يفيدك في ذلك؛ هو إضافة تلك السوائل بشكل تدريجي إلى الطحين أثناء العجن.

استخدام العجّان لكهربائي، أفضل كثيرًا من العجن اليدوي، ولهذا فإذا كنت تمتلكين واحدًا، فهو بالتأكيد خيارك الأفضل للحصول على عجينة فطائر متميزة.

إضافة الخميرة إلى العجينة، مهم للغاية، وذلك حتى تنتفخ العجين، وتمنحك نتيجة أفضل من طهي الفطائر بدونها. الوسوم

طريقة عمل معجنات الأقماع ، واحدة من أشهر طرق لف فطائر الأقماع، سواء طريقة عمل الأقماع باليد، أو طريقة عمل الأقماع بالقصدير، ويقصد بها تشكيل المعجنات على شكل أقماع، كما تشترينها جاهزة من المخابز، وكثيرًا ما تستخدم كوجبات إفطار خفيفة، يمكنك تجهيزها مسبقًا وتسخينها صباحًا، ثم أخذها معك للعمل أو المدرسة، أو كوجبة خفيفة يمكنك تناولها أثناء يوم دراسي قصير. وتشبه طريقة لف الأقماع للمعجنات مثل الفطائر والمخبوزات المحشية بالجبنة، نفس طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، والتي تستخدم في تحضيرها العجينة القطنية أو كما تعرف باسم؛ طريقة عجينة العشر دقائق منال العالم بأسرارها. ويمكنك عمل معجنات وفطائر الأقماع، حسب خطوات الشيف منال العالم، وذلك بأكثر من طريقة، إما طريقة عمل الاقماع المقلية، وطريقة الأقماع المحشية بالجبن ، وغيرها من الكثير من الطرق، ويمكن عمل الأقماع وتلوينها مثل طريقة الكرواسون الملون منال العالم، باستخدام ألوان الطعام الصحية، والتي يمكن إحضارها من العطارة، وتخفيفها بالمياه كما سنشرح بالخطوات التالية، والحصول على أقماع فطائر ومعجنات ملونة وشهية. طريقة معجنات الأقماع كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

½ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة واحدة من الحليب الباودر.

ملعقتان زيت ذرة نقي.

ثلاث أرباع كاس مياه. طريقة عمل حشو الأقماع طريقة فطائر الأقماع المحشية بالجبن أحضري الخلاط الكهربائي، وابدئي أولا في عمل عجينة الأقماع وذلك، بوضع الخميرة والحليب الباورد، مع الملح والبيكنج باودر، وامزجيهم في الخلاط بسرعة بطيئة. أضيفي المياه والزيت بالتدريج إلى المكونات السابقة، واجعلي السرعة من بطيئة إلى متوسطة، وسوف تبدأ العجين في التكوين لديك، وتنعزل عن جدران العجّان أو الخلاط. إذا وجدت العجينة سائلة، أضيفي إليها المزيد من الطحين، وقومي بتشغيل الخلاط على سرعة بطيئة، مرة أخرة لمدة لا تزيد عن 5 دقائق. قومي بترك العجين تختمر، بوضعها في وعاء واسع مدهون بالزيتد، وغطيها بقماشة نظيفة واتركيها في مكان مظلم، لمدة نصف الساعة. أحضري الأقماع الجاهزة، أو قومي بإحضار ورق قصدير، وعمل أقماع به مثل الجاهزة. قومي بفرد عجينة الاقماع، وتقسيمها إلى كرات، ثم افرديها على شكل مستطيل، أو أحبال رفيعة. بعد الانتهاء من كل كمية العجين أمامك، قومي بلفها حول الأقماع ، بحيث يبدأ العجين من البروز في نهاية القمع، وينتهي مع الجزء الأوسع. اتركي الاقماع في وضع مستقيم، داخل صينية الخبز ترتاح ويتزايد حجمها، ويمكنك إضافة ألوان إليها، باستخدام لون طعام وتخفيفه بالمياه، ثم دهان فطائر الاقماع بها. أدخلي فطائر الأقماع الملونة إلى فرن ساخن مسبقًا، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، على الرف الأوسط بالفرن، ثم انتظري حتى تنضج بعد مرور 10 دقائق على الأقل. قومي بحشو فطائر الاقماع بالجبنة، عقب أن تخرجيها من الفرن وتنزعي الأقماع، ثم قدميها ساخنة. أسرار نجاح عجينة فطائر الأقماع يجب عليك التأكد تمامًا، من استخدام كميات المياه والزيت المناسبة، حتى تتماسك العجينة لديك بدون أن تتحجر، أو أن تصبح سائلة ولا تستطيعين تشكيلها، وما يفيدك في ذلك؛ هو إضافة تلك السوائل بشكل تدريجي إلى الطحين أثناء العجن.

استخدام العجّان لكهربائي، أفضل كثيرًا من العجن اليدوي، ولهذا فإذا كنت تمتلكين واحدًا، فهو بالتأكيد خيارك الأفضل للحصول على عجينة فطائر متميزة.

إضافة الخميرة إلى العجينة، مهم للغاية، وذلك حتى تنتفخ العجين، وتمنحك نتيجة أفضل من طهي الفطائر بدونها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل معجنات الأقماع ولف الأقماع بالقصدير وباليد بالخطوات مع الحشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.