اقوى وصفة كيراتين طبيعي منزلي لفرد الشعر وإطالته بسرعة بمكونين فقط من البيت، الشعر الناعم المفرود يجعل النساء لها جاذبية ويمكن تغيير الشكل بتغيير تسريحة الشعر وتلجأ معظم النساء إلى استخدام مواد كيمائية قد تلحق ضررا بالغا بالشعر فيجعله يتساقط ويتقصف ونحن سوف نعرض لكم طرقا لفرد الشعر وتهدئته وجعله طبيعيا مفرودا وقد تأخذ الطرق الطبيعية لفرد الشعر وقتا طويلا ولكنها في النهاية تعطى نتائج مبهرة.

اقوى وصفة كيراتين طبيعي منزلي عمل الكيراتين الطبيعي بعصير الليمون وحليب جوز الهند

هذا الكيراتين الذي يتكون من عصير الليمون وحليب جوز العند نجد فيه أن عصير الليمون يعمل على إمداد فروة الرأس بفيتامين C المغذى لفروة الرأس ويعمل على تطيرها وحليب جوز الهند الذي يعمل على ترطيب الشعر وجعله ناعما.

المكونات

ربع كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط عصير الليمون مع حليب جوز الهند مع التقليب المستمر حتى يمتزج المخلوط. بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. حاليا نخرج الخليط من الثلاجة في الصباح ونبدأ بوضعه الخليط على الشعر ونبدأ من الجذور وننتهي إلى الأطراف. ثم نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة مع تغطيته بقناع الرأس. بعد النصف ساعة نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء البارد مع شامبو خفيف خالي من الكبريتات. ثم يجفف الشعر باستخدام منشفة من القطن ثم يصفف باستخدام مشط ذو أسنان واسعة. تكرر هذه العملية مرة واحدة كل أسبوع سوف تحصلين على نتائج مبهرة.

عمل كيراتين منزلي الحليب مع العسل

هذا المكون البسيط الذي يتكون من الحليب الطبيعي والعسل نجد أن الحليب يعمل على تغذية الشعر وهو يعمل أيضا على حمايته لما يحتويه من كمية بروتين عالية، أما العسل فهو يعمل على تطهير فروة الرأس وتطهير الشعر ويجعل الشعر رطب غير جاف وباستخدام العسل سوف تحصلين على شعر أملس ناعم خالي من التجاعيد.

المكونات

ربع كوب من الحليب الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

طريقة التحضير