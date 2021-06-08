طريقة كيكة الزبادي الإسفنجي الهش بمكونات بسيطة وطعم أحلى من المخابز

طريقة الكيكة الزبادي الهشة بمكونات اقتصادية وطعم ولا أروع، تعد كيكة الزبادي هشة جداً لاحتوائها على الزبادي فيعمل على زيادة ترطيب الكيك فتكون أكثر هشة وأكثر أسفنجية كما يمكنك تقدميها لأفراد أسرتك أو لضيوفك وجميع الأحباب ومحبين الكيك مع كوب من الشاي أو القهوة أو لأطفالك مع الحليب المفيد، فاليك هذه المقالة عن طريقة كيكة الزبادي الإسفنجي. طريقة كيكة الزبادي إليكم طريقة وتحضير بالمكونات كيكة الزبادي الهشة المشربة بالشربات بمكونات موجودة في أي منزل وبطريقة سهلة وبسيطة . مقادير كيك الزبادي: 2 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.

1 كوب زبادي في درجة حرارة الغرفة.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف معلقة بيكنج صودا.

رشة ملح.

3 بيض في درجة حرارة الغرفة .

كوب سكر حبيبات.

نصف كوب زيت.

ربع كوب لبن .

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب مكسرات.

نصف كوب جوز هند.

شربات. مقادير الشربات لكيك الزبادي

1كوب سكر.

1 كوب ماء.

فانيليا.

عصير ليمون. طريقة عمل الشربات توضع جميع المكونات في أناء علي النار حتى تغلي لمدة 9 دقائق حتى لا يكون شربات لا خفيف ولا سميك. طريقة عمل كيك الزبادي أولاً في الخلاط ضع كلاً من السمن مع السكر مع الزبادي واخفقهم جيدا .

أضيف على الخليط السابق البيض واخفقه جيدا.

ينخل الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء كبير.

يضاف الدقيق بالتبادل مع البيض المضروب على مراحل إلى خليط السمن والسكر والزبادي حتى يكون عجينة لينة.

تدهن قالب البيركس بالسمن وترش بالدقيق ويصب العجين بحيث يمتلأ 2\3 ثلثي الصينية فقط .

تخبز في الفرن متوسط الحرارة مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى ينضج .

يسقى الكيكة الزبادي وهو ساخن بالشراب البارد فور أخراجها من الفرن مع التخريم الجوانب بالشوكة أو عود خشب لكي يتخلل الشراب الكيك الزبادي .

. عندما تهدأ درجة حرارتها تقلب على طبق بللور وتقدم وبالهنا والصحة على قلوبكم. طريقة عمل كيك الزبادي إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت وبذلك نكون انتهينا من طريقة عمل كيك الزبادي. الوسوم

طريقة الكيكة الزبادي الهشة بمكونات اقتصادية وطعم ولا أروع، تعد كيكة الزبادي هشة جداً لاحتوائها على الزبادي فيعمل على زيادة ترطيب الكيك فتكون أكثر هشة وأكثر أسفنجية كما يمكنك تقدميها لأفراد أسرتك أو لضيوفك وجميع الأحباب ومحبين الكيك مع كوب من الشاي أو القهوة أو لأطفالك مع الحليب المفيد، فاليك هذه المقالة عن طريقة كيكة الزبادي الإسفنجي. طريقة كيكة الزبادي إليكم طريقة وتحضير بالمكونات كيكة الزبادي الهشة المشربة بالشربات بمكونات موجودة في أي منزل وبطريقة سهلة وبسيطة . مقادير كيك الزبادي: 2 كوب من الدقيق الفاخر المنخول.

1 كوب زبادي في درجة حرارة الغرفة.

معلقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف معلقة بيكنج صودا.

رشة ملح.

3 بيض في درجة حرارة الغرفة .

كوب سكر حبيبات.

نصف كوب زيت.

ربع كوب لبن .

معلقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب مكسرات.

نصف كوب جوز هند.

شربات. مقادير الشربات لكيك الزبادي

1كوب سكر.

1 كوب ماء.

فانيليا.

عصير ليمون. طريقة عمل الشربات توضع جميع المكونات في أناء علي النار حتى تغلي لمدة 9 دقائق حتى لا يكون شربات لا خفيف ولا سميك. طريقة عمل كيك الزبادي أولاً في الخلاط ضع كلاً من السمن مع السكر مع الزبادي واخفقهم جيدا .

أضيف على الخليط السابق البيض واخفقه جيدا.

ينخل الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء كبير.

يضاف الدقيق بالتبادل مع البيض المضروب على مراحل إلى خليط السمن والسكر والزبادي حتى يكون عجينة لينة.

تدهن قالب البيركس بالسمن وترش بالدقيق ويصب العجين بحيث يمتلأ 2\3 ثلثي الصينية فقط .

تخبز في الفرن متوسط الحرارة مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى ينضج .

يسقى الكيكة الزبادي وهو ساخن بالشراب البارد فور أخراجها من الفرن مع التخريم الجوانب بالشوكة أو عود خشب لكي يتخلل الشراب الكيك الزبادي .

. عندما تهدأ درجة حرارتها تقلب على طبق بللور وتقدم وبالهنا والصحة على قلوبكم. طريقة عمل كيك الزبادي إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل شوكولاتة دايت لذيذة للشيف سالي فؤاد بسهولة في البيت وبذلك نكون انتهينا من طريقة عمل كيك الزبادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كيكة الزبادي الإسفنجي الهش بمكونات بسيطة وطعم أحلى من المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.