طريقة عمل الجبنة الرومي الشهية فى المنزل بمكونات صحية ومفيدة

الجبنة الرومي من أكثر أنواع الجبنة المقدمة على الموائد المصرية، وهى نوع من الجبن المصنعة من حليب الأبقار أو الجاموس، ويعد عمل الجبنة في المنزل يحافظ على صحتنا لأننا لا نضمن طريقة تخزين الجبنة، سوء تخزين الجبنة ينتج عنه الأفلاتوكسين وهو أحد السموم الناتجة عن العفن، والذى يسبب الكثير من المشاكل الصحية لنا ولأطفالنا، الجبنة لها مذاق مميز وتحتوى على الكثير من العناصر الغذائية كما أنها تدخل في عمل كثير من الأكلات، فهى مصدر للبروتين وفيتامين أ وفيتامين ب 12 كما أنها مصدر غني بالكالسيوم، ولكنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون تسبب زيادة الوزن، وسوف نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بدون دهون عالية وبخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل الجبنة الرومي بالمنزل

تعتبر مكونات العمل متوفرة وغير مكلفة، ولا تحتوى على مواد ضارة للصحة وهى كالتالى:-

كوب من اللبن البودرة.

كوب من النشا.

مقدار كوب من الزيت.

كوب ماء.

4 صفار بيض.

خمس مثلثات جبنة.

حبوب فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة نكهة جبنة رومي.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الجبنة الرومى بسيطة جداً ولاتستغرق الكثير من الوقت، وهى كالتالى:-

نقوم بخفق صفار البيض بالملعقة مع إضافة رشة من الفلفل الأسود المطحون. ثم نضع صفار البيض في الخلاط الكهربائي ثم نضيف كوب من الزيت، ونضيف كوب من النشا وكوب من اللبن البودرة، ثم نضيف ملعقة من نكهة الجبنة الرومى وملعقة ملح. ثم نضيف كوب من الماء وخمس مثلثات جبنة ونخلط المكونات جيداً حتي تمتزج تماماً، نضع نصف كمية الخليط في صينية مدهونة بالزيت، مع إضافة حبوب الفلفل الأسود ثم نضيف باقي الخليط.

طريقة التسوية

طريقة تسوية الجبنة تتم بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة وهي كما يلي:ـ