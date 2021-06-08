وصفة كريم تفتيح للبشرة بمكونات طبيعية موجودة في المنزل

كثير من النساء تبحث عن وصفة كريم تفتيح للبشره بمكونات طبيعية التي تساعد على العناية بالبشرة والقضاء على الهالات السوداء، من الطبيعي استخدام كافة المكونات الطبيعية التي تعادل المواد الكيميائية الضارة، فنقوم بعمل وصفة طبيعية من المنزل تساعد على تفتيح البشرة بمكونات طبيعية.

وصفة كريم تفتيح للبشره بمكونات طبيعية

سنقدم وصفة مميزة تحتوي على أفضل المكونات الطبيعية العامة أن تساعد على العناية بالبشرة بشكل كامل من جميع الشوائب والهالات والاسمرار وإزالة الجلد الميت من البشرة.

طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة

تحتوي الوصفة التي تحتوي على مادة الكركم التي تساعد على معالجة الكثير من مشكلات البشرة.

مكونات وصفة الكركم لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

نضع الكركم في طبق ونضيف إليه النشا وعليه الدقيق ونخلطهم حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نضيف إلى خليط الكركم عصير الليمون ونستمر في التقليب بشكل جيد حتى تصبح عجينة طرية.

نبدأ بوضع هذه الوصفة على البشرة ونتركه على البشرة طوال الليل في الصباح نغسل البشرة بالماء الدافئ ولاحظي الفرق.

لابد من استخدام هذه الوصفة بشكل يومي حتى تحصلي على بشرة بيضاء خالية من الاسمرار الشوائب والهالات السوداء.

يفضل وضع هذا الماسك ليلًا تجنب من أعراض أشعة الشمس، وعلاوة على ذلك حتى تعطي نتيجة مضمونة.

مادة الكركم من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساعد علي تغذية وتفتيح البشرة من الاسمرار، فهو يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد على العناية بالبشرة.

طريقة تحضير وصفة الكركمتنويه هام

هذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة وخاصةً البشرة الدهنية، كما يمكن إضافة العسل الأبيض حتى يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها.

لابد من استخدام الماسك لمدة ثلاثة شهور بشكل يومي، وبعد ذلك مرتين على مدار الاسبوع