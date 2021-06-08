دراسة: ماهي العلاقة بين الإفراط في الملح ونسبة السكر في الدم

الملح بأنواعه هو أكثر المنتجات الغذائية المصنعة التي تدخل في تصنيع وإعداد كثير من الأطعمة، وكثير من الدراسات الطبية ربطت بين استهلاكه والإصابة بعدد من الأمراض الشائعة في عصرنا هذا، ولكن مالم لم يتم تسليط الضوء عليه هو أن الملح يمكن أن يؤثر على مستوى السكر في الدم، فما علاقته بمرض السكري.

الملح ومرض السكري:

نشر موقع "eatthis" دراسة طبية أجراها الباحثان في قسم الطب الوقائي وصحة السكان في تكساس سوزان سي ويلر وبنجامين اللذان توصلا من خلال نتائجها إلى أن الإفراط في تناول الملح يؤثر على نسبة السكر في الدم، وهذه المعلومة مهمة لمرضى السكري الذين يجب عليهم تغير نمطهم الغذائي إلى نمط غذائي قليل الصوديوم حتى يمكنهم السيطرة على المرض.

وأكد الباحثان أن الصوديوم يؤثر على مقاومة الأنسولين، وفي توضيح أكثر فإن هنالك عوامل تؤدي إلى الإصابة بالسكري وهي ارتفاع ضغط الدم واكتساب الوزن الزائد.

تفاصيل الدراسة:

تابع الباحثان العادات اليومية والنمط الغذائي والوزن لمجموعة من مرضى السكري ممن تخطوا عمر الخمسين باستخدام بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية.

وأكدوا أن العوامل التي ارتبطت بضعف التحكم في نسبة السكر في الدم كانت عدم الالتزام بتناول الأدوية، بعد مرض السكري، والنظام الغذائي و تغيير عادات الأكل لفقدان الوزن.

وأكد الباحثان، بأن التغييرات الرئيسة التي لها تأثير كبير على مستوى السكر الصحي في الدم، دوت الخليج:

تناول الأطعمة قليلة السعرات الحرارية.

تناول كميات أقل من الدهون.

التقليل من الملح ومنتجات الصوديوم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.